Новости Игры 25.08.2025 comment views icon

Басим в Саудовской Аравии: Ubisoft анонсировала бесплатное DLC для Assassin's Creed Mirage и показала концепт-арты

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Басим в Саудовской Аравии: Ubisoft анонсировала бесплатное DLC для Assassin's Creed Mirage и показала концепт-арты

Неожиданно Assassin’s Creed Mirage получит DLC после двух лет с момента релиза. Ubisoft подтвердила, что Басим перенесется в древний арабский город-оазис.

Бесплатное дополнение с новой историей и локацией появится в конце 2025 года. Оригинальная игра вышла в 2023 году и была первой, которая не получила сюжетного расширения. Хотя ее восприняли неоднозначно, часть игроков высоко оценила возвращение к более компактной карте и менее громоздкого игрового процесса по сравнению с Assassin’s Creed после Syndicate.

Теперь Ubisoft решила расширить игру бесплатным контентом. По словам студии, DLC добавит новую сюжетную главу и ряд миссий, действие которых будет происходить в 9 веке в Аль-Ули — древнем арабском городе-оазисе. Вместе с анонсом разработчики показали концепт-арт, где Басим приближается к Аль-Ули на фоне заката.

Басім в Саудівській Аравії: Ubisoft анонсувала безплатне DLC для Assassin's Creed Mirage і показала концепт-арти
Концерт арт для DLC Assassin’s Creed Mirage / Ubisoft

Разработчики уверяют, что улучшат игровой процесс, который касается и базовой игры. Конкретные изменения пока не раскрывают, но контент обещают выпустить до конца 2025 года.

На фоне будущего DLC примечательно соглашение между Ubisoft и Savvy Games Group — дочерней компанией Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. Тогда речь шла именно о дополнительном сюжетном контенте для Mirage. Хотя официально это не подтверждено, сеттинг в виде Аль-Улы 9 века хорошо совпадает с таким сценарием, ведь город расположен на территории современной Саудовской Аравии.

Пока неизвестно, где именно выйдет DLC. В предыдущих случаях большие игры получали дополнения только для более новых платформ — например Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 или Burning Shores для Horizon Forbidden West. Но Assassin’s Creed Mirage остается последней частью серии, которая не обошла PS4 и Xbox One. Поэтому неизвестно, получит ли новое дополнение поддержку старого поколения.

Источник: Game Rant

Популярные новости

arrow left
arrow right
"Старые" геймеры тратят больше денег на видеоигры, чем молодежь — отчет Circana
Игровой "детектив" обнаружил, что GTA 5 нарушает дорожные правила Калифорнии
15 минут геймплея Resident Evil Requiem: Грейс убегает от монстра-сталкера в заброшенной больнице
GOG открыл фестиваль "Дни Украины" — Cossacks, коллекция Whale Rock и другие со скидкой до -95%
Steam хаотично удаляет моды из-за жалоб троллей
Новый патч Wuchang: Fallen Feathers "запретил" убивать боссов
Бета Battlefield 6 установила рекорд серии в Steam с пиком 520 000 игроков
«Ничто не вечно»: босс Ubisoft реагирует на петицию Stop Killing Games с 1,4 млн подписей
Жестокие путешествия по Италии во время чумы: анонсирован приключенческий экшен 1348 Ex Voto с игрой за женщину-рыцаря
Mafia: The Old Country получила 76/100 на Metacritic — сильный сюжет, но "шаблонный геймплей"
В System Shock 2 "двери сфинктера" не просто метафора — их создали из реальной колоноскопии
GSC представила дорожную карту S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2025 год — обновление движка, приборы ночного видения и новые миссии
Экс-глава PlayStation: консоли достигли технического плато, пора делать их доступнее
Леон Кеннеди появится в Resident Evil 9, но в последний раз для франшизы, — инсайдер
PS Store объявил распродажу в честь Gamescom со скидками до -90% — Bloodborne, Destiny 2 и другие
Hollow Knight: Silksong получила новый трейлер с Хорнет. Релиз — через 2 недели
В Steam стартовал фестиваль 4X-стратегий — Stellaris, Age of Wonders и другие со скидками до -90%
S.T.A.L.K.E.R. в 2D и пиксельная Resident Evil: 19 анонсов с Фестиваля украинских игр в Steam
Не прошло и 5 лет: Netflix дал «зеленый свет» на разработку сериала Assassin's Creed
В Steam продолжается распродажа изометрических игр — Disco Elysium, Wasteland и другие со скидками до -90%
Геймер раскрыл 12-летнюю загадку GTA 5, которая изначально была "ключом" к 100% завершению игры
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить