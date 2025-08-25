Басим в Саудовской Аравии: Ubisoft анонсировала бесплатное DLC для Assassin's Creed Mirage и показала концепт-арты

Неожиданно Assassin’s Creed Mirage получит DLC после двух лет с момента релиза. Ubisoft подтвердила, что Басим перенесется в древний арабский город-оазис.

Бесплатное дополнение с новой историей и локацией появится в конце 2025 года. Оригинальная игра вышла в 2023 году и была первой, которая не получила сюжетного расширения. Хотя ее восприняли неоднозначно, часть игроков высоко оценила возвращение к более компактной карте и менее громоздкого игрового процесса по сравнению с Assassin’s Creed после Syndicate.

Теперь Ubisoft решила расширить игру бесплатным контентом. По словам студии, DLC добавит новую сюжетную главу и ряд миссий, действие которых будет происходить в 9 веке в Аль-Ули — древнем арабском городе-оазисе. Вместе с анонсом разработчики показали концепт-арт, где Басим приближается к Аль-Ули на фоне заката.

Разработчики уверяют, что улучшат игровой процесс, который касается и базовой игры. Конкретные изменения пока не раскрывают, но контент обещают выпустить до конца 2025 года.

На фоне будущего DLC примечательно соглашение между Ubisoft и Savvy Games Group — дочерней компанией Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. Тогда речь шла именно о дополнительном сюжетном контенте для Mirage. Хотя официально это не подтверждено, сеттинг в виде Аль-Улы 9 века хорошо совпадает с таким сценарием, ведь город расположен на территории современной Саудовской Аравии.

Пока неизвестно, где именно выйдет DLC. В предыдущих случаях большие игры получали дополнения только для более новых платформ — например Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 или Burning Shores для Horizon Forbidden West. Но Assassin’s Creed Mirage остается последней частью серии, которая не обошла PS4 и Xbox One. Поэтому неизвестно, получит ли новое дополнение поддержку старого поколения.

