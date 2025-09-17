Новости Игры 17.09.2025 comment views icon

Римейк Assassin's Creed Black Flag получит RPG-систему в стиле Origins, — инсайдер

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Рімейк Assassin's Creed Black Flag отримає RPG-систему в стилі Origins, — інсайдер

Римейк Assassin’s Creed Black Flag, по слухам, обещает стать более насыщенным RPG. Тайтл принесет ролевую систему прокачки в стиле другой части Origins.

Инсайдеры говорят, что Ubisoft готовит серьезные изменения в геймплее и структуре игры. Среди главных нововведений — ролевая система с прокачкой снаряжения и характеристик героя. Боевая система будет ближе к Origins, Odyssey и Shadows. То есть ожидается отход от классического экшена с парированием и быстрыми ударами, который был в оригинале.

Сюжет также претерпит изменения. В римейке обновят историю Мэри Рид — добавят несколько часов нового контента, который ранее не попал в игру. Появятся новые катсцены, которые лучше покажут ее характер и завершат старые истории. А некоторые оригинальные сюжетные вставки наоборот вырежут.

Рімейк Assassin's Creed Black Flag отримає RPG-систему в стилі Origins, — інсайдер
Assassin’s Creed Black Flag / Ubisoft

Так же изменения касаются технической части. Обновленная Black Flag не будет иметь загрузок при переходе с корабля на сушу. А вот графика будет работать на движке Anvil Pipeline, который знаком по Assassin’s Creed Shadows. Это означает более высокую детализацию мира, карта которого останется такой же по размерам. В то же время острова наполнят дополнительным контентом и активностями. Ожидается и повторное использование некоторых ресурсов из Skull and Bones. Однако источники отмечают — бюджет римейка не такой масштабный, как у «коллег» Resident Evil 2 или Silent Hill 2.

Хотя официального анонса Assassin’s Creed Black Flag до сих пор не было, по словам инсайдеров, Ubisoft планирует релиз в начале 2026 года. Впрочем, дата еще может измениться и сдвинуться даже на следующую осень. Отметим, что подобный прием нам уже известен — Bethesda так же не объявляла о работе над ремастером Oblivion, а потом выпустила его в момент анонса. И студия все равно собрала вокруг себя много фанатов, а продажи порадовали разработчиков.

Несмотря на скепсис, слухи выглядят довольно убедительно. Уже несколько лет подряд в разных источниках появляется информация о римейке Black Flag. Поэтому вероятно Ubisoft позже сделает официальный анонс. Кроме того, ранее студия анонсировала бесплатное DLC для другой Assassin’s Creed — Mirage.

Источник: Insider Gaming

Популярные новости

arrow left
arrow right
Первый трейлер Battlefield 6 — таинственная Pax Armata, война на улицах и анонс мультиплеера
Итоги Ukrainian Games Festival в Steam: рекордные 2,4 млн посетителей, 23 анонса и более 30 тыс. вишлистов для одной игры
Фан собрал интерактивную карту GTA 6 на основе трейлеров и утечек
"Настоящий шедевр": Hollow Knight Silksong "положила" Steam 500 тыс. онлайна и собрала 90% одобрительных отзывов
Игра "Гвинт" из The Witcher 3 получила физическое издание — пять фракций, более 400 карт и цена от $45
Дети против олдов: Roblox перебил Steam с рекордным онлайном в 45 млн игроков
Sony упростила процесс возврата средств в PlayStation Store
"Никто не проверял": самая известная "пошлость" Morrowind появилась в игре втайне от Bethesda
Баг Steam сделал инди-разработчиков «миллионерами» — но они праздновали недолго
Новая RPG от создателей Witcher 3 позволит сразу перейти к финальному боссу
В Steam продолжается фестиваль политических симуляторов — Crusader Kings, Geo-Political и другие со скидками до 85%
Вооруженные силы Украины появятся в тактическом шутере Squad
Новая вакансия CD Projekt Red раскрывает Project Hadar, как экшн-RPG с ближним боем
Босс Epic Games обвинил разработчиков в проблемах Unreal Engine 5: "Оптимизацию оставляют напоследок"
"Слышишь, нуб, удаляй игру": Гейб Ньюэлл пожаловался на буллинг в Dota 2
В Steam стартовал фестиваль гонок — The Crew, Hot Wheels и другие со скидками до 90%
Женщины-геймеры стесняются своего хобби: треть чувствует вину, еще 16% скрывают игру
Реалистичнее, чем когда-либо: впервые со времен Hardline Battlefield 6 получила рейтинг "только для взрослых"
Фанатство Илона Маска стало "худшим наследием" Deus Ex, — разработчик
Прислушайтесь к советам Скифа: ГСЧС и создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили видео об опасности подозрительных предметов
Assassin's Creed Shadows получила патч 1.0.7 — золотые катаны, New Game+ и прокачка до 80 уровня
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить