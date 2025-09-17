Римейк Assassin's Creed Black Flag получит RPG-систему в стиле Origins, — инсайдер

Римейк Assassin’s Creed Black Flag, по слухам, обещает стать более насыщенным RPG. Тайтл принесет ролевую систему прокачки в стиле другой части Origins.

Инсайдеры говорят, что Ubisoft готовит серьезные изменения в геймплее и структуре игры. Среди главных нововведений — ролевая система с прокачкой снаряжения и характеристик героя. Боевая система будет ближе к Origins, Odyssey и Shadows. То есть ожидается отход от классического экшена с парированием и быстрыми ударами, который был в оригинале.

Сюжет также претерпит изменения. В римейке обновят историю Мэри Рид — добавят несколько часов нового контента, который ранее не попал в игру. Появятся новые катсцены, которые лучше покажут ее характер и завершат старые истории. А некоторые оригинальные сюжетные вставки наоборот вырежут.

Так же изменения касаются технической части. Обновленная Black Flag не будет иметь загрузок при переходе с корабля на сушу. А вот графика будет работать на движке Anvil Pipeline, который знаком по Assassin’s Creed Shadows. Это означает более высокую детализацию мира, карта которого останется такой же по размерам. В то же время острова наполнят дополнительным контентом и активностями. Ожидается и повторное использование некоторых ресурсов из Skull and Bones. Однако источники отмечают — бюджет римейка не такой масштабный, как у «коллег» Resident Evil 2 или Silent Hill 2.

Хотя официального анонса Assassin’s Creed Black Flag до сих пор не было, по словам инсайдеров, Ubisoft планирует релиз в начале 2026 года. Впрочем, дата еще может измениться и сдвинуться даже на следующую осень. Отметим, что подобный прием нам уже известен — Bethesda так же не объявляла о работе над ремастером Oblivion, а потом выпустила его в момент анонса. И студия все равно собрала вокруг себя много фанатов, а продажи порадовали разработчиков.

Несмотря на скепсис, слухи выглядят довольно убедительно. Уже несколько лет подряд в разных источниках появляется информация о римейке Black Flag. Поэтому вероятно Ubisoft позже сделает официальный анонс. Кроме того, ранее студия анонсировала бесплатное DLC для другой Assassin’s Creed — Mirage.

Источник: Insider Gaming