Рыночная капитализация Nvidia достигла $1,83 трлн — теперь производитель микросхем стоит дороже Google и Amazon

Акции Nvidia выросли на 2,5%, закрывшись в среду с рыночной капитализацией в $1,83 трлн. Производитель микросхем занял четвертое место в рейтинге компаний с наибольшей рыночной стоимостью, опередив сначала Amazon, а впоследствии и владелицу Google Alphabet.

Нефтяная компания Saudi Aramco тем временем оказалась на третьем месте с $2 трлн рыночной стоимости — следом за Microsoft ($3,04 трлн) и Apple ($2,84 трлн).

Как отмечает Bloomberg, в целом в 2024 году акции Nvidia выросли на 49%, добавив $602 млрд к рыночной стоимости компании — все благодаря большому спросу на ее чипы, которые используются в центрах обработки данных для сложных вычислительных задач, необходимых для программ ИИ.

В настоящее время Nvidia предлагает чип H100, на котором работает большинство крупных языковых моделей, используемых сегодня (включая ChatGPT OpenAI и проекты ИИ от Microsoft, Meta и Amazon). Также компания близка к выпуску лучшего ускорителя H200, который имеет увеличенные объем памяти и пропускную способность, по сравнению с предшественницей.

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