Рынок смартфонов премиум-класса в 2023 году вырос на 6%, Apple лидирует с огромным отрывом ─ Counterpoint

Исследовательская компания Counterpoint Research опубликовала обзор рынка смартфонов премиум-класса по итогам 2023 года. По данным исследования, основанного на предварительных результатах четвертого квартала 2023 года, продажи смартфонов стоимостью более $600 выросли на 6% в годовом исчислении.

Это контрастирует с прогнозируемым спадом общего рынка смартфонов. Аналитики утверждают, что 24% всех смартфонов сейчас относятся к премиальной категории, и этот сегмент расширяется на развивающихся рынках.

По словам старшего аналитика Варуна Мишры, потребители теперь готовы платить больше за качественное устройство, которое можно использовать в течение более длительного периода.

Apple остается бесспорным лидером рынка в этом сегменте, продав в 4 раза больше, чем Samsung, которая заняла второе место. Корейскому производителю удалось немного сократить разрыв благодаря успешным продажам Galaxy S23 и складных устройств. Huawei также показала хорошие результаты с линейкой Mate 60 в Китае.

Рост рынка премиум-класса был обусловлен продажами в Китае, Западной Европе, Индии и регионах Ближнего Востока и Африки. Исследование Counterpoint показало, что Китай, Индия и Латинская Америка, вероятно, установят новый рекорд продаж на рынке премиум-класса, причем Индия является самым быстрорастущим рынком в мире.

Этот рост в первую очередь обусловлен сегментом ультра-премиум, то есть устройствами стоимостью от $1000. Ожидается, что в ближайшем будущем эта тенденция сохранится, и устройства премиум-класса превзойдут общий рынок смартфонов.

Источник: gsmarena