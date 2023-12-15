Рынок видеоигр Китая восстановился в 2023 году. Внутренняя выручка — $42,6 млрд

В этом году китайский рынок видеоигр вернулся к росту. Его внутренний доход увеличился на 13% до 303 млрд. юаней ($42,6 млрд.), оставив позади 8-месячный период репрессий Пекина два года назад, когда нужно было получать разрешения на разработку игр.

Отраслевая ассоциация CGIGC заявила на конференции в Гуанчжоу, что внутренний доход отрасли в этом году впервые достиг более 300 млрд юаней. Она также сообщила, что количество геймеров в Китае выросло на 0,61% до рекордных 668 миллионов, что больше, чем все население Северной Америки, передает Reuters.

Разработанные в Китае игры продолжают расти, поскольку Пекин подчеркивает необходимость самодостаточности в области технологий. Годовой доход от отечественных игр вырос до 256 млрд. юаней, что на 15% больше, чем в предыдущем году. Доходы от китайских игр на международных рынках, однако, получили удар после того, как такие страны, как Индия, усилили их проверку по соображениям национальной безопасности. В 2023 году доход Китая от зарубежных игр упал на 5,65% до $16,3 млрд.

Игры в стиле аниме из Китая, такие как Genshin Impact от miHoYo, приобрели популярность и увеличили доход, а мобильные игры в стиле аниме в этом году выросли на 31% до 31 млрд юаней по сравнению с прошлым годом.