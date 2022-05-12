С 1 июня стартуют продажи Оптимуса Прайма от Lego, который превращается в грузовик без необходимости пересобирать его. Стоимость 35-сантиметрового автобота — $170

Lego Group и Hasbro представили полностью трансформирующегося Оптимуса Прайма, который состоит из более 1500 деталей. В режиме робота трансформер высотой 35 см, а в альтернативном виде — 15 см.

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У фигурки лидера автоботов 19 шарниров, благодаря чему можно трансформировать его из режима робота в альтернативный режим грузовика и обратно не пересобирая ее.

Новый набор Lego перенесет фанатов в 1984 год, когда Трансформеры впервые ворвались в популярную культуру благодаря оригинальной линейке игрушек и мультсериалу. Оптимус Прайм создан по образцу G1 (первого поколения). Вместе с роботом покупатели получат ионный бластер, топор и куб Энергон, а также матрицу лидерства автоботов.

Набор Lego под названием Transformers Optimus Prime будет доступен по всему миру на сайте LEGO.com/optimus и в фирменных магазинах LEGO с 1 июня по цене 169,99 долларов США/евро.

В прошлом году Hasbro и Robosen Robotics представили точную копию Оптимуса Прайма высотой более 48 сантиметров. Робот-игрушка умеет автоматически трансформироваться, позировать и управлять автомобилем благодаря 27 серводвигателям и 60 микрочипам. В апреле этого года компании представили дополнение — прицеп, который тоже умеет трансформироваться и содержит внутри миниатюрное моторизованное транспортное средство Roller.