Для по-настоящему трансформирующего игрушечного Оптимуса Прайма выпустили прицеп-трансформер

В 2021 году Hasbro и Robosen Robotics представили детскую игрушку, от которой будут в восторге и взрослые фанаты «Трансформеров». Это была точная копия Оптимуса Прайма высотой более 48 сантиметров. Робот-игрушка умеет трансформироваться, позировать и управлять автомобилем благодаря 27 серводвигателям и 60 микрочипам.

В этом году Hasbro и Robosen Robotics представили дополнение — прицеп, который также умеет трансформироваться и скрывает внутри собственное миниатюрное моторизованное транспортное средство Roller. Он создан по образцу оригинального трейлера, разработанного по первому мультсериалу G1 («Transformers: Generation 1»). Почти метровый прицеп оборудован поворотно-откидными гидравлическими подъемниками, автоматическими открывающимися задними дверями и прочной рампой (которая опускается вручную). Работает от 18 отдельных серводвигателей и 60 микроконтроллеров. Встроенный динамик обеспечивает интерактивность при синхронизации с Оптимусом Праймом. Перезаряжаемые литий-ионные батареи входят в комплект, сообщил производитель.

Управление осуществляется через специальное мобильное приложение для 64-битных устройств Android и iOS.

Сам игрушечный лидер Автоботов стоит 750 долларов, а прицеп к нему — еще 750 долларов. В целом Оптимус Прайм со всеми дополнениями обойдется в 1500 долларов.