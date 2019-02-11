С 1 марта 2019 года граждане Украины смогут посещать Грузию по внутреннему паспорту в виде ID-карты

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Министерство иностранных дел Украины напомнило, что 1 марта 2019 года вступает в силу обновленное Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований.

Таким образом, в дополнение к существующему безвизу, вводятся взаимные поездки граждан Украины и Грузии на основании внутренних паспортов в форме ID-карты. Единственным условием является наличие в ID- карте бесконтактного электронного носителя с информацией о владельце документа.

По условиям соглашения, украинцы смогут находиться в Грузии без виз в течение 90 дней в году. Такая же схема действует и для граждан Грузии во время поездок в Украину. Отметим, что безвизовый режим с Грузией действует с 1999 года, но ранее он требовал наличия загранпаспорта.

Напомним, что два года назад аналогичное соглашение было достигнуто с Турцией, в результате с 1 июня 2017 года, граждане Украины могут посещать Турцию без загранпаспорта — по ID-карте.

Источник: МИД Украины