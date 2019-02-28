С 1 по 4 марта будет проходить открытый бета-тест игры Tom Clancy’s The Division 2

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Компания Ubisoft предлагает возможность опробовать игру Tom Clancy’s The Division 2 ещё до её официального выхода. С 1 по 4 марта будет проходить открытое бета-тестирование, в котором могут принять участие все желающие.

Пользователям бета-теста предстоит исследовать восточную часть Вашингтона и поселения «Театр». Игроки смогут выполнить 3 основные и 5 побочных операций. При этом будут доступны как одиночный, так и кооперативный режимы прохождения. Также игроки смогут опробовать постсюжетные этапы, восточную «Тёмную зону» и PVP-режим «Перестрелка» 4х4.

Открытое бета-тестирование игры Tom Clancy’s The Division 2 будет доступно на платформах ПК, PlayStation 4, Xbox One. Предварительная загрузка клиента для бета-тестирования уже доступна с 28 февраля по следующему адресу. Официальный выход игры запланирован на 15 марта.