Официально: С 2030 года Fiat будет производить и продавать исключительно электромобили, постепенный отказ от ДВС начнется с 2025 года





В феврале текущего года американский автопроизводитель Ford сделал заявление, что с 2026 года все автомобили бренда в Европе будут только электромобилями или подключаемыми гибридами, а к 2030 году — только электромобилями. Сегодня об аналогичных намерениях объявил итальянский бренд Fiat, который в начале года вошел в состав группы Stellantis (Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroen, Opel и др.).

Итальянцы заявили, что все автомобили бренда на глобальном рынке (а не только европейском, как в случае с Ford) к 2030 году будут исключительно электрическими. Процесс перехода начнут с 2025 года с внедрения подключаемых гибридов и полностью электрических версий существующих моделей.

Ключевая дата (2030 год) совпадает со сроком внедрения запрета на автомобили с ДВС в некоторых европейских странах, однако автопроизводитель решил пойти дальше и будет продавать только электрические модели даже на тех рынках, где запрет на ДВС не будет введен. Также Fiat собирается приложить серьезные усилия по расширению зарядной инфраструктуры, включая скоростные зарядные станции и зарядки для жителей многоэтажных домов, которые не имеют простого доступа к сети на парковке.

Отметим, что в данный момент в линейке производителя уже есть достаточно популярный электромобиль Fiat 500e, который продается параллельно с бензиновой версией модели Fiat 500. Последнее поколение модели получило двигатель мощностью 118 л.с., батарею на 42 кВтч и запас хода 320 км по измерительному циклу WLTP. В 2019 году компания также представила концепт модульного электромобиля Fiat Centoventi Concept EV, который стал предвестником нового поколения модели Fiat Panda.

В Fiat пока не уточнили подробности о грядущей линейке электромобилей. Но с высокой долей вероятности можно предположить, что это будет дальнейшее развитие семейства сити-каров Fiat 500 и новые модели на основе фирменной платформы STLA группы Stellantis, на которой построены электромобили Peugeot e208 и Opel Corsa-e.

Источник: Autocar