С начала сентября количество атак на криптовалютные платформы выросло вдвое: исследование

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По данным отчета компании по кибербезопасности CertiK, в сентябре 2024 года количество хакерских атак на криптоплатформы оказалось вдвое больше по сравнению с предыдущим месяцем. В результате эксплойтов, взломов и мошенничества пользователи потеряли $161,1 млн, из которых удалось вернуть лишь $2,1 млн.

Кроме того, третий квартал 2024 года показал уменьшение количества кибератак на криптовалютные платформы, но существенное увеличение общей суммы похищенных активов. По данным CertiK от 1 октябряфинансовые потери выросли примерно на 9,5%, достигнув $753 млн. Всего произошло 155 инцидентов.

Наибольшие потери понесла сеть Ethereum, на которую проведено 86 атак, мошенничеств и эксплойтов, что привело к потерям на сумму более $387 млн.

Всего за этот период самый большой инцидент произошел 19 августа, когда владелец биткоинов потерял 4 064 BTC (примерно $238 млн) из-за компрометации кошелька.

Другая масштабная кража произошла на индийской криптобирже WazirX, где мошенникам удалось завладеть более $235 млн в криптоактивах.

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Всего в 2024 году хакеры похитили почти $2 млрд. В первом квартале — $505 млн, во втором — $687 млн.

Фишинг стал самым успешным методом атак в третьем квартале 2024 года, в результате чего злоумышленники похитили более $343 млн в 65 инцидентах.

Фишинг обычно предполагает, что мошенники выдают себя за легитимные учреждения, чтобы обманом заставить пользователей раскрыть конфиденциальную информацию, такую как логин и пароль, или приватные ключи.

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