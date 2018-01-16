С сегодняшнего дня полиграфкомбинат “Украина” будет производить вдвое больше загранпаспортов благодаря началу работы новой линии стоимостью 1,7 млн евро

Сегодня, 16 января 2018 года, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив проверил запуск нового оборудования для персонализации иностранных биометрических паспортов на полиграфическом комбинате “Украина”. Благодаря новой установке от компании ІАІ industrial systems B.V. полиграфкомбинат сможет производить вдвое больше загранпаспортов, что позволит сократить очереди и сроки изготовления документов.

Министр также рассказал что предприятие работает круглосуточно и без выходных в три смены (данный режим сохранится как минимум до начала сезона летних отпусков), при этом после запуска новой машины оно сможет производить вдвое больше документов – в данный момент это 10 000 паспортов в сутки, а начиная с сегодняшнего дня это число составит 21 000 паспорт в сутки.

“Насколько мне известно, полиграфкомбинат нуждался в новом оборудовании начиная с 2014 года. Однако только в августе 2017 года Минэкономразвития инициировало решение Правительства об уменьшении отчисления в Государственный бюджет части чистой прибыли комбината. Благодаря этому комбинат смог направить дополнительных 35% чистой прибыли на покупку нового оборудования” – отметил Степан Кубив во время своего выступление.

Напомним, что полиграфкомбинат “Украина” закупил систему BookMaster One # 351 от компании ІАІ industrial systems B.V., стоимость которой составляет 1,7 млн евро. Аналогичное оборудование используется в более чем 25 странах мира. Производительность новой системы составляет 500 паспортов в час, то есть около 11 000 паспортов в сутки или 3,96 млн паспортов в год.

В Минэкономразвития отметили, что сейчас в очереди на персонализацию стоит 775 000 наборов персональных данных. Новое оборудование поможет стабилизировать ситуацию с персонализацией срочных документов в течение нескольких месяцев, при этом в министерстве рассчитывают, что в течение следующих 2-3 месяцев очередь будет ликвидирована полностью.

Источник: Минэкономразвития