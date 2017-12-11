Полиграфкомбинат “Украина” приобрел новое оборудование стоимостью 1,7 млн евро, благодаря чему с начала 2018 года будет производить вдвое больше загранпаспортов

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Как и планировалось ранее, в первой половине января 2018 года полиграфический комбинат “Украина” по изготовлению ценных бумаг планирует собрать, протестировать и запустить в эксплуатацию новую линию персонализации загранпаспортов, которая позволит вдвое увеличить производственную мощность предприятия.

Как известно, полиграфкомбинат “Украина” помимо прочего занимается изготовлением паспортов Украины для выезда за границу и ID-паспортов граждан Украины. Спрос на эти документы значительно вырос после того, как начал действовать безвизовый режим с Европейским Союзом.

Чтобы сократить сроки их изготовления, 9 августа 2017 года по инициативе Минэкономразвития Кабинет Министров Украины принял решение уменьшить размер отчислений части чистой прибыли ГП “Полиграфический комбинат “Украина” в государственный бюджет с 75% до 40%.

Разницу между этими средствами (35%) полиграфкомбинат “Украина” смог вложить в развитие собственных производственных мощностей, включая закупку оборудования по лазерной и электронной персонализации документов формата ID-1. Система BookMaster One Systems производства компании IAI industrial systems B.V. (Нидерланды) обошлась комбинату в сумму порядка 1,7 млн евро.

“Правительство сделало все возможное, чтобы решить проблему производственных мощностей полиграфкомбината и позволить как можно большему количеству граждан воспользоваться безвизом. Мы надеемся, что в 2018 году проблема с задержкой в ​​изготовлении биометрических паспортов сведется к минимуму, а границы между Украиной и ЕС станут еще ближе”, – отметил первый вице-премьер-министр – Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Напомним, что 12 августа 2017 года в Киеве открыли крупнейший в Украине центр по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт. Центр размещен на третьем этаже универмага “Украина” на площади Победы, занимает 1400 квадратных метров и способен принять более 1500 человек в день. Для приема документов, фотографирования и снятия биометрических данных будут использоваться 27 рабочих станций, получить готовые документы граждане смогут в 9 окошках выдачи.

Источник: Минэкономразвития