S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – вышел новый геймплейный трейлер игры

Разработчики из украинской студии GSC Game World представили новый геймплейный трейлер грядущей игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Отметим, игра должна была выйти в этом году, но из-за вероломного нападения россии на Украину планы пришлось пересмотреть. В результате разработчики перенесли релиз игры на 2023 год.

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — это шутер от первого лица с открытым миром, дополненный элементами выживания и ролевой игры. Как и в случае первой части, события происходят в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, куда проникают «сталкеры» в поисках артефактов и лёгкой наживы. Им мешают аномалии, мутанты и враждующие группировки.

Новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl начинается со слов, что группа учёных потратила годы на то, чтобы подключиться к информационному полю Земли – Ноосфере. Это событие оказало такое же влияние, как и покорение космоса. Короткие реплики осведомлённого учёного чередуются с геймплейными кадрами, показывающими аномалии, сражения с врагами и мутантами, а также мирные посиделки за костром. Заканчивается трейлер уведомлением, что игра выйдет в 2023 году (это было известно и ранее, более точную дату так и не назвали), и она уже доступна для предварительного заказа на www.stalker2.com.

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Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет на платформе ПК и эксклюзивно для Xbox Series X/S. Также игра будет доступна с первого дня через Xbox Game Pass.