S.T.A.L.K.E.R. 2 получил контентный патч "Нерассказанные истории" с 5+ часами нового геймплея

GSC внезапно выпустила контентный патч «Нерассказанные истории», который якобы перенесли на 18 декабря. Однако разработчики все-таки немножко раньше порадовали новинкой с 5+ часами нового геймплея.

«Нерассказанные истории» принесли историю о загадочных событиях вблизи Малахита, вызывающих у сталкеров головную боль, кровотечения из носа и галлюцинации. Сюжет как-то связан с самым секретным тайником Зоны, который появился в патче 1.6. Геймеры могут перехватить экстренный вызов ученых из любой точки карты (чаще всего в Горелом лесу), чтобы узнать, почему экспедиция пошла не по плану.

В общем новая сюжетная линия включает 8 новых миссий, 7 новых локаций, 6 новых персонажей, 3 уникальных предмета, уникальное оружие и хаб в Зоне. Территории, которые раньше были завалены ржавым хламом и кишили мутантами, теперь начали привлекать сталкеров. Если события развернутся определенным образом, игрок может даже основать хаб в Горелом лесу. Это место оживит регион и сделает его более населенным. Но все зависит от выбора игрока, ведь сюжет можно пройти и совсем другим путем.

Также появляется модифицированная версия винтовки GP37 под названием GP37V2. Она имеет встроенный глушитель, прицел с небольшим зумом и переработанный спуск, позволяющий стрелять очередями по три выстрела. Достать ее можно во время новой миссии.

Отдельно разработчики облегчили систему сохранений для самого высокого уровня сложности «Мастер» и режима «Экспедиция». Теперь после запуска игры можно один раз включить ручные сейвы в меню. Это открывает доступ к быстрому сохранению (F5) и обычному сейву через меню. Если опцию активировать, изменится и отображение прогресса в меню паузы.

В «Нерассказанных историях» подкрутили техническую часть. GSC исправила баг с появлением нескольких артефактов в одном месте и оптимизировали модели мутантов. Также разработчики подкорректировали поведение NPC во время выбросов и уменьшили чрезмерное количество мутантов на Свалке. Кроме этого, добавили поддержку DualSense на ПК и убрали баг, из-за которого артефакт «Сердце Чернобыля» появлялся в где-либо.

GSC Game World отмечает, что обновление традиционно может нарушить работу модов. В случае необходимости дополнительной помощи игрокам советуют обратиться к службы поддержки.

Источник: GSC в Steam