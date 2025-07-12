S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч 1.5.1 — исправили поведение NPC и проблемы в миссиях

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GSC Game World выпустила обновление 1.5.1 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Разработчики исправили разнообразные ошибки, обнаруженные после выхода предыдущего большого патча 1.5. Среди них как проблемы поведения персонажей, так и сбои в миссиях. Исправления коснулись как игровой механики, так и визуальных мелочей.

Hello, Stalkers! We've rolled out Patch 1.5.1 for S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. The chaos hour is over — bloodsuckers are no longer crashing our stalker parties inside hubs (they just couldn’t handle their drinks), and NPCs have learned to stay grounded, no more flying… pic.twitter.com/oqL8mRzKpW — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) July 9, 2025

Ключевые обновления патча 1.5.1 в S.T.A.L.K.E.R. 2:

Подсказки взаимодействия больше не исчезают после сохранения/загрузки.

Исправлена проблема поведения некоторых NPC, которые не прятались от выброса в офлайн-режиме.

NPC больше не топчутся на одном месте.

Устранен курьез с бандитами Варана, которые без причин нападали на игрока в миссии «Король горы».

Исправлен баг с лифтом в лаборатории X-17, который не давал вернуться назад во время миссии «Образы абсолютной истины».

Улучшена логика боев и анимация NPC, в частности при использовании специальных атак или ношении пистолетов.

Трупы NPC больше не перемещаются, если их подобрать во второй раз.

Трупы NPC больше не улетают после убийства выстрелом в голову.

Устранена проблема, когда Фауст мог зависать во время боя при использовании специальной атаки.

Устранены два краша EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION, которые вызывали вылет игры.

Исправлено зависание миссии «Штурм Дуги», возникавшее после сна перед разговором со Шрамом.

Больше не появляются мутанты и персонажи A-life в спокойных зонах, таких как хабы или места важных задач.

Персонажи больше не застревают друг в друге во время патрулирования.

Во время задания «Во имя науки» у Щербы снова появился правильный вариант диалога, чтобы получить ошейники.

Исправили положение левой руки персонажа, когда тот держит пистолет — теперь выглядит правильно.

Исправлены некоторые проблемы в интерфейсе.

Отдельно разработчики отмечают обновление MOD SDK (Zone Kit). Теперь он полностью совместим с контентом патча 1.5.1. Авторов модификаций просят обновить свои сборки, чтобы снизить риск ошибок и конфликтов в игре.

Вместе с тем разработчики предупреждают, что патч 1.5.1 может вызвать конфликты с установленными модификациями. Если заметны падение производительности или ухудшение стабильности игры, лучше отключить модификации.

Немного ранее GSC опубликовала туториал по модам оружия в S.T.A.L.K.E.R. 2, а также объявила, что игра выйдет на PS5 в конце 2025 года.

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Источник: Steam