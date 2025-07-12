Новости Игры 12.07.2025 comment views icon

S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч 1.5.1 — исправили поведение NPC и проблемы в миссиях

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Вадим Карпусь

Автор новостей

S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч 1.5.1 — исправили поведение NPC и проблемы в миссиях

GSC Game World выпустила обновление 1.5.1 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Разработчики исправили разнообразные ошибки, обнаруженные после выхода предыдущего большого патча 1.5. Среди них как проблемы поведения персонажей, так и сбои в миссиях. Исправления коснулись как игровой механики, так и визуальных мелочей.

Ключевые обновления патча 1.5.1 в S.T.A.L.K.E.R. 2:

  • Подсказки взаимодействия больше не исчезают после сохранения/загрузки.
  • Исправлена проблема поведения некоторых NPC, которые не прятались от выброса в офлайн-режиме.
  • NPC больше не топчутся на одном месте.
  • Устранен курьез с бандитами Варана, которые без причин нападали на игрока в миссии «Король горы».
  • Исправлен баг с лифтом в лаборатории X-17, который не давал вернуться назад во время миссии «Образы абсолютной истины».
  • Улучшена логика боев и анимация NPC, в частности при использовании специальных атак или ношении пистолетов.
  • Трупы NPC больше не перемещаются, если их подобрать во второй раз.
  • Трупы NPC больше не улетают после убийства выстрелом в голову.
  • Устранена проблема, когда Фауст мог зависать во время боя при использовании специальной атаки.
  • Устранены два краша EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION, которые вызывали вылет игры.
  • Исправлено зависание миссии «Штурм Дуги», возникавшее после сна перед разговором со Шрамом.
  • Больше не появляются мутанты и персонажи A-life в спокойных зонах, таких как хабы или места важных задач.
  • Персонажи больше не застревают друг в друге во время патрулирования.
  • Во время задания «Во имя науки» у Щербы снова появился правильный вариант диалога, чтобы получить ошейники.
  • Исправили положение левой руки персонажа, когда тот держит пистолет — теперь выглядит правильно.
  • Исправлены некоторые проблемы в интерфейсе.

Отдельно разработчики отмечают обновление MOD SDK (Zone Kit). Теперь он полностью совместим с контентом патча 1.5.1. Авторов модификаций просят обновить свои сборки, чтобы снизить риск ошибок и конфликтов в игре.

Вместе с тем разработчики предупреждают, что патч 1.5.1 может вызвать конфликты с установленными модификациями. Если заметны падение производительности или ухудшение стабильности игры, лучше отключить модификации.

Немного ранее GSC опубликовала туториал по модам оружия в S.T.A.L.K.E.R. 2, а также объявила, что игра выйдет на PS5 в конце 2025 года.

Источник: Steam

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