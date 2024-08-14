S.T.A.L.K.E.R. 2: японці оцінили демо, а розробники пообіцяли 100+ годин контенту

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Японське видання Gamer опублікувало огляд актуальної демо-версії «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» та взяло інтерв’ю у розробників гри.

Представники Gamer відзначили високий рівень графічного складника проєкту. Завдяки використанню рушія Unreal Engine 5.1, розробники досягли вражальної деталізації ігрового світу. Журналісти звернули увагу на реалістичне відображення водної поверхні та ретельно відтворені рухи комах, що літають у повітрі. Особливе враження на них справили візуальні ефекти аномалій.

Геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 поєднує елементи шутера від першої особи та симулятора виживання. Гравцям доведеться постійно боротися з голодом, втомою, кровотечею та радіацією. Журналісти розповіли про зустріч із мутантом Кровососом, від якого їм довелося рятуватися втечею.

Автори огляду відзначили вдосконалену систему штучного інтелекту A-LIFE 2.0. Вона дає змогу неігровим персонажам діяти автономно навіть поза полем зору гравця, створюючи відчуття живого світу. Журналісти звернули увагу на реалістичну поведінку вчених і солдатів у грі.

Gamer також узяли інтерв’ю розробників із GSC Game World. Технічний продюсер Євген Кулик і маркетинг-продюсер Влад Новіков розповіли, що основний сюжет гри займе від 20 до 40 годин, а для повного проходження знадобиться понад 100 годин. Події S.T.A.L.K.E.R. 2 розгортаються приблизно через 10 років після подій оригінальної трилогії.

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Розробники поділилися технічними аспектами створення гри. Вони розповіли про переваги використання рушія Unreal Engine 5.1 порівняно з технологіями, доступними під час розробки скасованої версії S.T.A.L.K.E.R. 2 у 2012 році. Новий рушій дав змогу реалізувати більш детальні та масштабні історії, а також розширити ігровий світ.

На запитання про майбутнє франшизи розробники відповіли, що мають амбіції розширити всесвіт S.T.A.L.K.E.R. та вийти на нові медіа та жанри. Проте зараз вони зосереджені на створенні міцної основи за допомогою передових технологій.

Нагадаємо, студія GSC Game World провела 30-хвилинну презентацію геймплею S.T.A.L.K.E.R. 2, розкривши нові подробиці про світ гри та її механіки.

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Джерело: Gamer, S.T.A.L.K.E.R. UA

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