Трилогия S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Enhanced Edition получила патч 1.0.2. — фиксирует графику и управление на ПК

Для S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition вышел патч 1.0.2 — на этот раз исправили проблемы с управлением и визуальные баги.

Разработчики из GSC Game World выпустили второе обновление для расширенного издания классической трилогии. Из списка изменений видно, что больше всего внимания уделили графическим багам, а именно в патче 1.0.2:

GSC предупреждает, что эти исправления не активируются сами по себе. Чтобы обновленные графические настройки заработали нужно зайти в Параметры и выставить графику на «Средние». После этого вернуть их обратно на «Максимальные», нажать «Применить» и перезагрузить игру.

Patch 1.0.2 for S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition is now live ☢️

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) May 26, 2025