Новости Игры 27.05.2025 в 10:44 comment views icon

Трилогия S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Enhanced Edition получила патч 1.0.2. — фиксирует графику и управление на ПК

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Трилогия S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Enhanced Edition получила патч 1.0.2. — фиксирует графику и управление на ПК

Для S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition вышел патч 1.0.2 — на этот раз исправили проблемы с управлением и визуальные баги.

Разработчики из GSC Game World выпустили второе обновление для расширенного издания классической трилогии. Из списка изменений видно, что больше всего внимания уделили графическим багам, а именно в патче 1.0.2:

  • исправили различные проблемы с видом NPC;
  • устранили баг, из-за которого нельзя было нормально привязать функции к кнопкам мыши;
  • добавили первый этап исправлений, которые должны были бы уменьшить размытие картинки;
  • починили баги рендеринга, связанные с SSGI — именно из-за них изображение искажалось и размазывалось.

GSC предупреждает, что эти исправления не активируются сами по себе. Чтобы обновленные графические настройки заработали нужно зайти в Параметры и выставить графику на «Средние». После этого вернуть их обратно на «Максимальные», нажать «Применить» и перезагрузить игру.

Отдельно разработчики отметили, что это лишь первая волна графических фиксов — остальные визуальные «аномалий» обещают убрать в следующих обновлениях. В своем обращении команда GSC благодарит игроков за фидбек:

«Мы учли ваши отзывы и активно работаем над улучшением расширенного издания. Спасибо, что поделились своими мыслями о расширенном издании STALKER: Legends of the Zone Trilogy, это помогает нам в нашей цели улучшить игровой опыт», — отметила GSC Game World.

Отметим, что первый патч для Legends of the Zone Trilogy — версия 1.0.1 — вышел раньше и также был направлен на стабилизацию работы. В нем починили краши, добавили уведомления для систем, которые не соответствуют минимальным требованиям, и убрали проблемы с сохранениями, локализацией и геометрией уровней. Так что в дальнейшем игру ждет еще больше патчей, пока вокруг S.T.A.L.K.E.R. разгорелись интернет-баталии об убранной русской озвучке.

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition на данный момент продается в Steam за 830₴, но все, кто имел оригинальные игры, получили ремастер бесплатно. А ещё трилогия доступна через GeForce NOW — вдруг кто-то хочет пройти её на макбуке или офисном ноуте.

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Источник: Steam

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