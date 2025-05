GSC официально анонсировала бета-версию SDK для модов в S.T.A.L.K.E.R. 2 и оригинальной трилогии

GSC Game World анонсировала бета-версию модов SDK для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и обновленной трилогии Legends of the Zone.

Инструменты для модификаций почти готовыкак и планировалось в дорожной карте на 2025-й год. Бета-версия SDK находится на финальной стадии подготовки. Часть бета-функций уже проверяют опытные модераторы в закрытом доступе. Они тестируют систему, отлавливают баги и помогают довести все до стабильного состояния.

«Бета-версия SDK находится на финальной стадии подготовки, и мы готовы выпустить ее очень скоро», — ответили разработчики фанатам в Discord.

Вместе с тем GSC Game World готовит руководство по моддингу для недавно выпущенной трилогии S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Enhanced Edition. Хотя сборник массово атаковали заниженными оценками, в частности за удаление русского языкаона уже успела получить патчи.

«Мы готовим руководство по моддингу для Steam Workshop. В Steam уже можно модифицировать большинство вещей, и, надеемся, руководство по моддингу поможет», — сказали в GSC

Все это — в рамках партнерства GSC с Mod.io. Кроме Steam Workshop, поддержка будет и через Mod.io — обе платформы будут работать параллельно. Они будут доступны на ПК и Xbox Series X|S. Пока что точную дату релиза SDK не назвали, но обещают, что ждать осталось недолго. Инструменты позволят создавать новые области, квесты, оружие, врагов — полноценные моды без танцев с бубнами перед файлами.

Тем временем S.T.A.L.K.E.R. 2 продолжает получать патчи. Последние касались того, что исправили кучу сюжетных багов (например, попадание в Припять через цистерну), A-Life, поведение NPC и так далее. После этого вышла следующая версия 1.4.1, которая улучшила совместимость с модами.

Фото: Video Gamer