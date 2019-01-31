С завтрашнего дня на улицах Киева наконец-то появятся инспекторы по парковке, но штрафовать они начнут только в апреле, а эвакуировать неправильно припаркованные машины — в мае

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Фото: Unsplash

С завтрашнего дня, 1 февраля, на улицы Киева выйдут первые 10 инспекторов по парковке, сообщает «Вечерний Киев» со ссылкой на главу инспекции по парковке Дмитрия Рахматуллина.

Они будут следить за правилами парковки и проводить информационно-разяснительную работу, как и предполагает тестовый режим. Это первый этап парковочной реформы, которая должна была заработать еще в прошлом году. По плану, в тестовом режиме служба будет работать два месяца, а затем начнется второй этап. В рамках второго этапе инспекторы, которых к тому моменту будет уже не 10, а намного больше, начнут фиксировать правонарушения на фото и выписывать штрафы владельцам неправильно припаркованным машин.

В мае наступит третий этап.

«Инспекторы и полиция смогут принимать более строгие решения. Тогда неправильно припаркованные автомобили начнут эвакуировать», — сообщил Рахматуллин.

Глава инспекции также отметил, что Киевский городской совет еще должен внести соответствующие изменения в некоторые городские положение и документы.

Между тем «Киевтранспарксервис» просит водителей следить за изменением знаков на парковочных площадках. Так, например, обращается внимание, что на площадке возле «Мегамаркета» на улице Антоновича теперь разрешено парковаться не «елочкой», а вдоль бордюра.

Источник: «Вечерний Киев»