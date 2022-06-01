Safari впервые преодолел отметку в миллиард пользователей – у Chrome уже более 3 млрд

Согласно статистике Atlas VPN, браузер Safari установлен у 19,16% всех интернет-пользователей. Это второй после Chrome браузер, который смог набрать более миллиарда. У Chrome – 3,3 млрд.

В отчете говорится, что Safari установлен у 1 006 232 879 пользователей. Третьим по популярности стал Microsoft Edge (212 млн.) обогнав Firefox с его 179 млн пользователей. В прошлом году браузер от Microsoft был лишь на третьем месте.

С выходом Windows 11 компания затруднила переход на другие браузеры, сделав Edge практически монополистом на своей операционной системе.

Что интересно, на компьютерах браузер Microsoft Edge вплотную приблизился к Safari и в скором времени может опередить конкурента.

Firefox, который ориентирован на более требовательных к конфиденциальности пользователей, переместился на четвертое место.

На пятом месте, как и год назад, остается браузер Samsung, установленный на смартфонах и планшетах компании. Его используют более 149 миллионов человек.

Шестое место у Opera – 108 миллионов пользователей.