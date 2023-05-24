Сальный нос или грязные волосы улучшают работу сканера отпечатков пальцев Pixel 6 и Pixel 7

Некоторые владельцы смартфонов линеек Pixel 6 и Pixel 7 сталкиваются с проблемой – разблокировка устройства при помощи сканера отпечатков пальцев не срабатывает должным образом, если перед этим помыть руки. Иными словами, сканер плохо обрабатывает отпечатки пальцев, когда руки пользователя чистые. Один из пользователей Reddit предложил оригинальное решение этой проблемы. Если сканер не распознает отпечаток чистых пальцев, значит перед разблокировкой смартфона руки нужно загрязнить.

Курс Управління командою в бізнесі Більше ніякого мікроменеджменту Хочу на курс

Пользователь с ником No-Fondant-8757 рассказал, что, когда у него были проблемы со сканером отпечатков пальцев, его пальцы всегда были чистыми и сухими. Сканер всегда сбоил после купания, душа или просто мытья рук. Автор обнаружил, что если потереть палец о внешнюю сторону носа, он соберет достаточно жира или грязи с лица, чтобы сканер отпечатков пальцев заработал.

No-Fondant-8757 добавил, что он думал над тем, чтобы перерегистрировать некоторые или все пальцы, когда они были чистыми и сухими. Но проще оказалось просто касаться носа, если отпечаток не срабатывал с первой попытки.

Другой пользователь Reddit предлагает альтернативный вариант для тех, кто не хочет касаться лица. Такого же эффекта можно добиться, если провести пальцами по волосам, а уже затем прикладывать палец к сканеру отпечатков. В таких случаях смартфоны Pixel 6 или Pixel 7 также разблокируются без проблем.

Справедливости ради, нужно отметить, что не все пользователи сталкиваются с подобной проблемой. Кто-то утверждает, что его смартфон распознает отпечаток пальца в 95% случаев, даже после душа и работы в саду.

Источник: phonearena