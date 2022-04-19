Самая успешная на Kickstarter карточная игра «Exploding Kittens» получит специальную версию от Netflix и мультсериал

Netflix анонсировал выход своей версии мобильной игры и сериала на основе карточной франшизы Exploding Kittens («Взрывные котята»). Для подписчиков стримингового сервиса игра выйдет в мае, а мультсериал для взрослых появится в 2023 году.

По сюжету, в «Exploding Kittens» разворачивается противостояние между Адом и Раем, и Дьявол и Бог спустятся на Землю в виде пухлых котов. Сериал запустят шоураннеры Шейн Косаковски и Мэтью Инман, а помогать им будет создатель оригинальной франшизы Элан Ли.

«Одновременная разработка игры и мультсериала открывает новые горизонты для Netflix. И не найти лучшей игры для создания вселенной, чем Взрывные котята, ведь это одна из самых интересных, культовых и оригинальных игр века». Майк Мун, директор Netflix по анимационным фильмам для взрослых

Обновленная игра получит механику своего карточного аналога, но будут добавлены две новые карты: «Радар», помогающая найти в колоде взрывного котенка, и «Перевертыш», изменяющая порядок карт в колоде. Играть на телефоне можно будет как в одиночном, так и в многопользовательском режимах. Дополнительных покупок в приложении не будет, в отличие от существующей на Play Market версии.

Мобильная версия игры собрала $8,7 млн на Kickstarter вместо планируемых $10 тыс., установив рекорд по количеству привлеченных бекеров за всю историю площадки.