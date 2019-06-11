Samsung анонсировала изогнутый игровой монитор CRG5 с поддержкой G-Sync по цене $400

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Компания Samsung подготовила к выпуску новый игровой монитор под названием CRG5. Демонстрация новинки состоялась в рамках проведения выставки E3 2019.

Анонсированная модель совместима с технологией NVIDIA G-Sync и при совместном использовании с компьютерами на базе видеокарт NVIDIA серий GTX 10 или RTX 20 монитор может устранять разрывы изображения и отображать более плавное и чёткое изображение. Игровой монитор Samsung CRG5 имеет изогнутый 27-дюймовый экран с разрешением Full HD 1920х1080 точек. Устройство выполнено на базе матрицы VA, которая обеспечивает широкие углы обзора и время отклика 4 мс. Частота обновления изображения составляет 240 Гц.

Официальные продажи нового изогнутого игрового монитора Samsung CRG5 начнутся в июле по рекомендованной розничной цене $399.

Источник: The Verge