Samsung анонсировала новую версию NVMe-накопителя 980 Pro для PlayStation 5 — с предустановленным радиатором
Продажи SSD Samsung 980 Pro для PlayStation 5 стартуют 29 октября в двух вариантах объема — 1 ТБ оценен в $250, а 2 ТБ обойдутся в $450.
В сентябре на PS5 вышло второе системное обновление, которое, в числе прочего, разблокировало слот M.2 SSD для расширения памяти: Sony рекомендует к встроенному сверхбыстрому кастомному SSD модели со скоростью чтения не ниже 5,5 ГБ/с со встроенным радиатором для эффективного охлаждения.
Samsung 980 Pro для PlayStation 5 будут поставляться на рынок с приставкой with Heatsink (с радиатором). Габариты NVMe-накопителя составляют 24х80×8,6 мм, что удовлетворяет требованиям Sony.
В основе NVMe-накопителей лежит контроллер Samsung Elpis, оборудованный интерфейсом PCI Express 4.0 x4, а также микросхемы памяти 3D V-NAND с тремя битами на ячейку (TLC). Максимальные скорости последовательного чтения и записи достигают 7000 и 5000 Мбайт/с соответственно, а пиковая производительность при работе с блоками размером 4 КБ достигает одного миллиона IOPS.
Наш подробный обзор Samsung 980 Pro можно почитать в отдельном материале.
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В прошлом месяце Sony анонсировала SSD для PlayStation 5 под брендом Nextorage — в линейку «NEM-PA» вошли две модели с объемом памяти 1 ТБ и 2 ТБ. Максимальные скорости последовательного чтения и записи достигают 7300/6000 МБ/с и 7300/6900 МБ/с соответственно.
В то же время несколько изданий в рамках сравнения SSD PS5 и самых медленных сторонних NVMe-накопителей выяснили, что в текущих играх особой разницы между ними нет.