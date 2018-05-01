Samsung анонсировала смартфоны Galaxy A6 и Galaxy A6+ модельного ряда 2018 года стоимостью от €300

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Без официальной презентации компания Samsung опубликовала на одном из своих региональных сайтов подробные технические характеристики новых смартфонов Galaxy A6 и Galaxy A6+ модельного ряда 2018 года.

Более компактная модель Samsung Galaxy A6 содержит 5,6-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением HD+ 1440х720 точек. Аппарат несёт на борту 8-ядерный процессор Exynos 7870 с частотой 1,6 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. В некоторых странах будет предлагаться конфигурация с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти. Поддерживается возможность установки карт памяти ёмкостью до 256 ГБ. На задней панели расположена 16-мегапиксельная камера с LED вспышкой, автофокусом и объективом с диафрагмой f/1.7. Под камерой имеется сканер отпечатков пальцев. Камера на лицевой панели также содержит 16-мегапиксельный сенсор и вспышку, а диафрагма объектива составляет f/1.9. Новинка комплектуется батареей ёмкостью 3000 мАч. Размеры составляют 149,9х70,9х7,7 мм. Цена смартфона Samsung Galaxy A6, по предварительным данным, составит €300-340.

Смартфон Samsung Galaxy A6+ оснащён 6-дюймовым Super AMOLED дисплеем с FullHD+ разрешением 2220×1080 точек. Здесь тоже применяется 8-ядерный процессор, но уже работающий на частоте 1,8 ГГц. Предположительно, это чип Snapdragon 450. Объём ОЗУ составляет 4 ГБ, ёмкость встроенного хранилища – 32 ГБ. Пользователи смогут устанавливать карты памяти ёмкостью до 400 ГБ. В данном случае на задней панели применяется двойная камера, которая включает сенсоры с разрешением 16 и 5 МП. Под камерой расположен сканер отпечатков пальцев. На лицевой панели размещена 24-мегапиксельная камера с собственной LED вспышкой. Батарея имеет ёмкость 3500 мАч. Размеры составляют 160,1х75,7х7,9 мм. Цена этой модели, по предварительным данным, составит €360-400.

Продажи смартфонов Samsung Galaxy A6 и Galaxy A6+ модельного ряда 2018 года должны начаться уже в скором времени.

Источник: gsmarena