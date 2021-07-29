Samsung Electronics отчиталась о самой высокой квартальной прибыли за последние три года и обязалась сделать складные смартфоны «мейнстримом»
Samsung Electronics в числе прочих отчиталась о финансовых результатах за второй квартал 2021 года — южнокорейский гигант существенно улучшил ключевые финансовые показатели, несмотря на снижение доходов мобильного бизнеса из-за глобального дефицита чипов и сбоев в работе заводов компании во Вьетнаме.
- Выручка Samsung Electronics за квартал (апрель-июнь) составила 63,67 трлн вон ($55,56 млрд) — на 20% выше, чем годом ранее. Операционная прибыль в годовом выражении выросла на 54% — до 12,57 трлн вон ($10,97 млрд), а чистая прибыль и вовсе на 73%, достигнув 9,63 трлн вон ($8,4 млрд). Это самая высокая квартальная прибыль с 2018 года, отмечает SamMobile.
- Основной вклад в эти результаты сделал полупроводниковый бизнес, который нарастило выручку на 25% год к году — до 22,74 трлн вон ($19,84 млрд). Из $10,97 млрд операционной прибыли $6,04 млрд пришлось именно на полупроводниковое подразделение. Еще $1,11 млрд принесло дисплейное подразделение (DP), в основном благодаря повышению средней цены и «единовременной выгоды» (предположительно, речь о неустойке по контракту с Apple на поставку OLED для iPhone).
- Выручка мобильного подразделения в квартальном выражении сократилась на 24%, а операционная прибыль составила 3,24 трлн вон ($2,82 млрд) против 4,39 трлн вон в первом квартале. В Samsung связывают это с сезонным фактором, дефицитом компонентов и закрытием фабрик во Вьетнаме из-за Covid-19.
- К наиболее значимым событиям производитель относит разработку новой технологии подэкранных камер Under Panel Camera (UPC), переход на 15-нм DRAM и V-NAND 6-го поколения, расширение производства DRAM с использованием EUV-литографии, начало массового выпуска SSD на базе 176-слойной памяти V-NAND 7-го поколения и выпуск 50-мегапиксельного фотосенсора с рекордно маленькими пикселями 0,64 мкм (мы о нем уже рассказывали.
- В Samsung также заявили о намерении «укрепить свое лидерство в сегменте смартфонов премиум-класса путем выведения складных моделей в мейнстрим». Это явная отсылка к презентации 11 августа, где нам покажут новые складные смартфоны — смартфон-планшет Z Fold3 и раскладушку Z Flip3. К тому же, Samsung опубликовала тизер грядущего Galaxy Unpacked с демонстрацией эволюции мобильных устройств компании.