Samsung анонсировала 50-мегаписельный фотосенсор с рекордно маленькими пикселями — 0,64 мкм

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Samsung расширила предложение сенсоров ISOCELL для камер смартфонов новой моделью ISOCELL JN1, и по этому случаю южнокорейский гигант провел целую онлайн-презентацию (что весьма необычно). Это сенсор формата 1/2,76 дюйма на 50 Мп (8160x 6144) с пикселями размером всего 0,64 мкм, что является рекордным в отрасли значением. Новинка примерно на 10% компактнее моделей предыдущего поколения, что позволит уменьшить выступающие камеры современных смартфонов.

Предыдущий рекорд тоже принадлежал решению Samsung — 44-мегапиксельному ISOCELL Slim GH1 2019 года с пикселями размером 0,7 мкм.

Вторая ключевая особенность новенького ISOCELL JN1 — поддержка второго поколения технологии ISOCELL 2.0 с 16% улучшением светочувствительности.

Как и предыдущие модели сенсоров, ISOCELL JN1 поддерживает технологию биннинга Tetracell (суммирование зарядов с соседних пикселов матрицы), которая компенсирует небольшой размер светочувствительного элемента. Соседние пиксели объединяются в группы по четыре для захвата большего количества света в условиях недостаточного освещения. В ISOCELL JN1 при слабом освещении пиксели увеличиваются до 1,28 мкм, при этом разрешение снимка снижается до 12,5 Мп.

Также заявлена поддержка улучшенного фазового автофокуса Double Super PDAF (сохраняет прежний уровень быстродействия при сниженном на 60% уровне освещения) и технология Smart-ISO для автоматического подбора «правильного» значения светочувствительности в зависимости от окружения.

Что касается возможностей видеосъемки, поддерживаются форматы 4K при 60 к/с и FHD при 240 к/с.

Samsung уже приступила к серийному производству сенсоров ISOCELL JN1, так что первые смартфоны с ними, вероятно, не заставят себя долго ждать.