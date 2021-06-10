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Samsung анонсировала 50-мегаписельный фотосенсор с рекордно маленькими пикселями — 0,64 мкм

Samsung анонсировала 50-мегаписельный фотосенсор с рекордно маленькими пикселями — 0,64 мкм

Samsung анонсировала 50-мегаписельный фотосенсор с рекордно маленькими пикселями — 0,64 мкм


Samsung расширила предложение сенсоров ISOCELL для камер смартфонов новой моделью ISOCELL JN1, и по этому случаю южнокорейский гигант провел целую онлайн-презентацию (что весьма необычно). Это сенсор формата 1/2,76 дюйма на 50 Мп (8160x 6144) с пикселями размером всего 0,64 мкм, что является рекордным в отрасли значением. Новинка примерно на 10% компактнее моделей предыдущего поколения, что позволит уменьшить выступающие камеры современных смартфонов.

Предыдущий рекорд тоже принадлежал решению Samsung — 44-мегапиксельному ISOCELL Slim GH1 2019 года с пикселями размером 0,7 мкм.

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Вторая ключевая особенность новенького ISOCELL JN1 — поддержка второго поколения технологии ISOCELL 2.0 с 16% улучшением светочувствительности.

Samsung анонсировала ISOCELL 2.0 — новое поколение технологии CMOS-сенсоров для камер смартфонов

Как и предыдущие модели сенсоров, ISOCELL JN1 поддерживает технологию биннинга Tetracell (суммирование зарядов с соседних пикселов матрицы), которая компенсирует небольшой размер светочувствительного элемента. Соседние пиксели объединяются в группы по четыре для захвата большего количества света в условиях недостаточного освещения. В ISOCELL JN1 при слабом освещении пиксели увеличиваются до 1,28 мкм, при этом разрешение снимка снижается до 12,5 Мп.

Samsung анонсировала 50-мегаписельный фотосенсор с рекордно маленькими пикселями — 0,64 мкм
Основные технические характеристики сенсора ISOCELL JN1

Также заявлена поддержка улучшенного фазового автофокуса Double Super PDAF (сохраняет прежний уровень быстродействия при сниженном на 60% уровне освещения) и технология Smart-ISO для автоматического подбора «правильного» значения светочувствительности в зависимости от окружения.

Что касается возможностей видеосъемки, поддерживаются форматы 4K при 60 к/с и FHD при 240 к/с.

Samsung уже приступила к серийному производству сенсоров ISOCELL JN1, так что первые смартфоны с ними, вероятно, не заставят себя долго ждать.

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