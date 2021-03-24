Apple, вероятнее всего, снова придется заплатить Samsung Display крупную неустойку за недопоставку экранов iPhone 12 mini





Apple, вероятнее всего, придется выплатить Samsung Display крупную неустойку из-за недостаточно высокого спроса на iPhone 12 mini и, как следствие, недопоставки экранов, сообщает The Korea Herald, ссылаясь на хорошо осведомленных информаторов из цепочки поставок. Сумма штрафных выплат может достичь миллиарда долларов.

По данным аналитиков Omdia, поставки OLED-дисплеев маленьких диагоналей в январе сократились на 9% — до 45 миллионов штук. Не секрет, что Samsung Display выступает эксклюзивным поставщиком 5,4-дюймовых экранов для iPhone 12 mini. В то же время буквально в начале месяца сообщалось, что из-за падения спроса на iPhone 12 mini изначальный план по выпуску iPhone в первом полугодии 2021 года был существенно сокращен.

Ранее Apple уже доводилось выплачивать Samsung Display компенсации в связи с невыполнением обязательств по выкупу определенного количества экранов. Так, из-за снижения спроса на iPhone Xs в 2019 году Apple пришлось выплатить партнеру 638 миллионов долларов неустойки, а в 2020 году история повторилась — тогда сумма выплат составила от 745 до 950 миллионов долларов.

В то же время аналитики допускают, что Apple еще может избежать штрафа, компенсировав падение спроса на самую компактную модель линейки iPhone высокими продажами моделями с большими экранами. Спрос на старшие модели, включая самую крупную модель 12 Pro Max превосходит ожидания, так что Apple еще может в итоге выровнять общие поставки.

Как бы там ни было, едва ли этот штраф станет большой проблемой для Apple, которая только за прошлый квартал выручила 111,4 миллиарда долларов.