Samsung Exynos 1000 обходит Qualcomm Snapdragon 875 в ранних тестах производительности





Как правило, в последние годы флагманские мобильные чипсеты Samsung Exynos уступали в плане производительности конкурирующим решениям Qualcomm Snapdragon. Но в следующем году, когда выйдут новые флагманские мобильные процессоры и смартфоны на их основе, ситуация может измениться. На такое вероятное развитие событий намекают результаты тестов, опубликованные на корейском форуме.

В базе данных Geekbench обнаружились результаты тестирования двух смартфонов Samsung Galaxy S21. При этом один из экземпляров содержал процессор Samsung Exynos 1000, а во втором случае использовался конкурирующий чипсет Qualcomm Snapdragon 875. Дополнительно имеется информация о результатах тестирования смартфона Xiaomi Mi 11 на базе чипа Snapdragon 875.

К сожалению, в утечке нет каких-либо скриншотов, а имеется лишь текстовое описание полученных результатов. Как отмечает источник, смартфон Galaxy S21 на базе SoC Exynos 1000 демонстрирует более высокие результаты в одноядерном и многоядерном тестах по сравнению с версией на базе Snapdragon 875. В частности, Exynos 1000 демонстрирует в этих тестах результат в 1302 и 4250 баллов, а Snapdragon 875 набирает 1159 и 4090 баллов, соответственно. Результат смартфона Xiaomi Mi 11 также демонстрирует отставание чипа Snapdragon 875, в данном случае устройство набирает 1102 и 4113 баллов.

Источник уточняет, что всё ещё существует проблема с недавно анонсированным ядром ARM Cortex-X1. Компания Samsung решила увеличить его тактовую частоту, что, очевидно, и стало причиной отставания Snapdragon 875. Эта информация также служит подтверждением тому, что оба грядущих флагманских мобильных процессора будут использовать ядра Cortex-X1.

Также следует отметить, что в тестировании принимали участие ранние образцы смартфонов, которые ещё не утверждены для производства. Таким образом, к моменту их выхода на рынок ситуация ещё может измениться. Так, можно ожидать повышения производительности для обоих чипсетов по мере доработки устройств. Тем не менее, впервые за долгое время можно наблюдать ситуацию, когда флагманская мобильная система-на-чипе Samsung Exynos опережает сопоставимое решение Qualcomm Snapdragon. Добавим, оба чипсета изготавливаются компанией Samsung с использованием 5-нанометрового технологического процесса, а также основаны на схожей архитектуре. Таким образом, две платформы могут демонстрировать очень близкие результаты.

Источник: gsmarena