Samsung Galaxy M51 с аккумулятором 7000 мА•ч на пути в Украину — в продаже с 5 октября





Украинское подразделение Samsung Electronics сообщило о скором начале официальных продаж топового представителя бюджетной линейки Galaxy M 2020 года — Galaxy M51. Его мировая премьера состоялась в конце августа, и вот сейчас новинка направляется на украинский рынок.

В Украине смартфон Galaxy M51 начнет продаваться с 5 октября в онлайн-магазинах партнеров Samsung. Цветов на выбор два: белый и черный. В Украине будет доступна единственная конфигурация с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Увы, гривневая цена пока не называется. Рекомендованная цена этой модели для Европы составляет 11 850 грн (€360).

Главная изюминка Galaxy M51 — аккумуляторная батарея рекордной емкости 7000 мА•ч, а также поддержка быстрой зарядки мощностью 25 Вт (менее чем два часа на полную зарядку). Основой смартфона служит Snapdragon 730, работающий под управлением One UI 2.0 с Android 10 из коробки. Экран — панель sAMOLED Infinity-O диагональю 6,7 дюйма с разрешением 1080х2400 пикселей, в центральной верхней части экрана есть отверстие для 32-мегапиксельной селфи-камеры. Основная квадрокамера состоит из модулей разрешением 64, 12, 5 и 5 Мп. Увы, ни оптической стабилизации, ни телевика в основной камере нет. Также смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, NFC и разъемом для наушников 3,5 мм.

Galaxy M51 выполнен в пластиковом корпусе. Габариты — 163,9х76,3х9,5 мм, масса — 213 г.

Источник: Samsung