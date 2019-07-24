Samsung Galaxy Note 10 получит SoC Snapdragon 855 Plus, а также поддержку сверхбыстрых (проводной и беспроводной) зарядок





По мере приближения даты официального анонса смартфона Samsung Galaxy Note 10 всё больше информации об этом устройстве просачивается в сеть. Новая порция утечек проливает свет на основные технические характеристики новинки, а также отличия версии Galaxy Note 10 Plus.

Известный инсайдер Эван Блесс утверждает, что смартфон Samsung Galaxy Note10 получит 6,3-дюймовый Infinity-O AMOLED дисплей с поддержкой частоты обновления 60 Гц. Устройство также содержит новый высокопроизводительный процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus (или Exynos 9825, в зависимости от региона продаж). Базовая версия Galaxy Note10 оснащена оперативной памятью объёмом 8 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 256 ГБ на базе памяти UFS 3.0. В случае Galaxy Note 10 Plus будет доступно сразу 12 ГБ ОЗУ при той же ёмкости накопителя. Зато в этой модели предусмотрен слот для установки карты памяти microSD. Об этом сообщает WinFuture. Ни в одной из моделей не будет 3,5-миллиметрового разъёма для подключения наушников.

Дополнительно сообщается, что в смартфоне Samsung Galaxy Note10 используется батарея ёмкостью 3600 мАч. Это на 100 мАч больше, чем говорилось в предыдущих утечках. Версия Galaxy Note 10 Plus с 6,8-дисплеем сможет похвастаться батареей ёмкостью 4300 мАч. Вместе с тем, обе модели получат функцию быстрой зарядки батареи с передачей 45 Вт энергии. Но в комплект поставки, судя по всему, будет входить зарядное устройство на 25 Вт. Так что для достижения максимальной скорости зарядки потребуется покупать дополнительное зарядное устройство. Вместе с тем, новинки будут поддерживать беспроводную зарядку с передачей 20 Вт энергии, соответствующее зарядное устройство планируется представить в скором времени. Также заявлена поддержка обратной беспроводной зарядки с передачей 15 Вт энергии. Благодаря этому можно будет заряжать не только наушники, но и более энергоёмкие устройства, например, другие смартфоны.

Что касается камер, то на задней панели смартфона Samsung Galaxy Note10 можно будет обнаружить стандартный (он называется широкоугольным в утечках) модуль с 12-мегапиксельным сенсором, сверхширокоугольный модуль с 16-мегапиксельным сенсором и телефото модуль с 12-мегапиксельным сенсором. В случае Galaxy Note 10 Plus будет доступен дополнительный сенсор ToF DepthVison.

Обе модели поддерживают использование стилуса S Pen с бесконтактными жестами Air Actions. Напомним, официальная презентация новинок запланирована на 7 августа.

Источник: GSMarena, The Verge