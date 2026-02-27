Samsung Galaxy S26 vs S25: больший функционал за более высокую цену

Презентованные Samsung смартфоны Galaxy S26 на Unpacked 25 февраля поступят в продажу по стартовым ценам, выше чем у прошлого поколения S25 в прошлом году.





Базовая модель стартует с ценой в $900, старшие S26 Plus и Ultra — $1100 и $1300 соответственно. Ultra из них, конечно, наиболее функциональная, с большим экраном и аккумулятором, улучшенными камерами, поддержкой S Pen, расширенными возможностями встроенной памяти и ОЗУ. Разница между старшей и младшей моделью составляет $400. В прошлом году разница составляла $500.

И хотя смартфоны получили немало новых функций, особенно Galaxy AI. В целом большинство из них можно считать незначительными. Между тем младшая модель в линейке S26 стоит на $100 дороже S25 в прошлом году, предлагая 256 ГБ встроенной памяти вместо 128 ГБ. Она также получила более емкий аккумулятор и немного больший 6,3″ дисплей, однако больше не поддерживает mmWave 5G. В то же время более дорогая на $100 модель S26 Plus предлагает еще меньше нового по сравнению с S25 Plus.

Сравнительные характеристики новой линейки и предыдущей продемонстрированы в таблице ниже:





Спецификация Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 Plus Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S25 Samsung Galaxy S25 Plus Samsung Galaxy S25 Ultra ОС Android 16 Android 16 Android 16 Android 16 Android 16 Android 16 Дисплей 6,3″ OLED-дисплей 6,7″ OLED-дисплей 6,9″ OLED-дисплей 6,2″ OLED-дисплей 6,7″ OLED-дисплей 6,9″ OLED-дисплей Разрешающая способность 2340 x 1080 3120 x 1440 3120 x 1440 2340 x 1080 3120 x 1440 3120 x 1440 Максимальная частота обновления 120 Гц 120 Гц 120 Гц 120 Гц 120 Гц 120 Гц Размер (мм) 149,6 x 71,7 x 7,2 158,4 x 75,8 x 7,3 163,6 x 78,1 x 7,9 146,9 x 70,5 x 7,2 158,4 x 75,8 x 7,3 162,8 x 77,6 x 8,2 вес 167 г 190 г 214 г 162 г 190 г 218 г Аккумулятор 4300 мА·ч 4900 мА·ч 5000 мА·ч 4000 мА·ч 4900 мА·ч 5000 мА·ч Процессор Exynos 2600 Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Объем памяти 256 ГБ, 512 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ ОЗП 12 ГБ 12 ГБ 12 ГБ/16 ГБ 12 ГБ 12 ГБ 12 ГБ Порты USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C Задний блок камер 50 Мп широкоугольная f/1.8; 12 Мп сверхширокоугольная f/2.2; 10 Мп телеобъектив f/2.4 — 8К 30 кадров/с, 4К 60 кадров/с 50 Мп широкоугольная f/1.8; 12 Мп сверхширокоугольная f/2.2; 10 Мп телеобъектив f/2.4 — 8К 30 кадров/с, 4К 60 кадров/с 200 Мп широкоугольная f/1.4; 50 Мп сверхширокоугольная f/1.9; 50 Мп телеобъектив f/2,9; 10 Мп телефотомодуль f/2.4 — 8К 30 кадров/с, 4К 120 кадров/с, поддержка APV 50 Мп широкоугольная f/1.8; 12 Мп сверхширокоугольная f/2.2; 10 Мп телеобъектив f/2.4 — 8К 24/30 кадров/с (только основной объектив), 4К 30/60 кадров/с (все объективы) 50 Мп широкоугольная f/1.8; 12 Мп сверхширокоугольная f/2.2; 10 Мп телеобъектив f/2.4 — 8К 24/30 кадров/с (только основной объектив), 4К 30/60 кадров/с (все объективы) 200 Мп широкоугольная f/1.7; 50 Мп сверхширокоугольная f/1.9; 50 Мп телеобъектив f/3,4; 10 Мп телефотомодуль f/2.4 — 8К 24/30 кадров/с (только основной объектив), 4К 30/60/120 кадров/с (все объективы) Фронталка 12 Мп f/2.2 — 4К 60 кадров/с 12 Мп f/2.2 — 4К 60 кадров/с 12 Мп f/2.2 — 4К 60 кадров/с 12 Мп f/2.2 — 4К 30/60 кадров/с 12 Мп f/2.2 — 4К 30/60 кадров/с 12 Мп f/2.2 — 4К 30/60 кадров/с Биометрия Ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев и лиц Ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев и лиц Ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев и лиц Ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев и лиц Ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев и лиц Ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев и лиц защита IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 Подключение 5G (без поддержки mmWave) / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 5G (включая mmWave) / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6 5G (включая mmWave) / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 5G / Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4/сверхширокополосный 5G / Wi-Fi 7/ Bluetooth 5.4/ Сверхширокополосный Беспроводная зарядка 15 Вт 20 Вт 25 Вт 15 Вт Qi2 15 Вт Qi2 15 Вт Qi2 Поддержка стилуса Нет Нет Да Нет Нет Да Начальная цена $899,99 $1099,99 $1 299,99 $799,99 $999,99 $1 299,99

В итоге, базовая модель Galaxy S26 содержит больше улучшений, оправдывающих повышение цены по сравнению с Galaxy S26 Plus и Ultra. Однако S26 Plus не намного дороже и кроме функции Privacy Display и поддержки S Pen, а также немного меньшего экрана и аккумулятора, получила все те же преимущества, что и Ultra, с разницей в цене около $200.

Ранее мы писали, чем отличаются между собой Samsung Galaxy S26 Ultra, S26 Plus и S26. В то же время индийский YouTube-блогер Сахил Кароул смог заранее получить новый смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra и сравнил его фото-возможности с Apple iPhone 17 Pro Max и Vivo X300 Pro.

