banner
Новости Устройства 27.02.2026 comment views icon

Samsung Galaxy S26 vs S25: больший функционал за более высокую цену

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Samsung Galaxy S26 vs S25: більший функціонал за вищу ціну

Презентованные Samsung смартфоны Galaxy S26 на Unpacked 25 февраля поступят в продажу по стартовым ценам, выше чем у прошлого поколения S25 в прошлом году.


Базовая модель стартует с ценой в $900, старшие S26 Plus и Ultra — $1100 и $1300 соответственно. Ultra из них, конечно, наиболее функциональная, с большим экраном и аккумулятором, улучшенными камерами, поддержкой S Pen, расширенными возможностями встроенной памяти и ОЗУ. Разница между старшей и младшей моделью составляет $400. В прошлом году разница составляла $500.

И хотя смартфоны получили немало новых функций, особенно Galaxy AI. В целом большинство из них можно считать незначительными. Между тем младшая модель в линейке S26 стоит на $100 дороже S25 в прошлом году, предлагая 256 ГБ встроенной памяти вместо 128 ГБ. Она также получила более емкий аккумулятор и немного больший 6,3″ дисплей, однако больше не поддерживает mmWave 5G. В то же время более дорогая на $100 модель S26 Plus предлагает еще меньше нового по сравнению с S25 Plus.

Сравнительные характеристики новой линейки и предыдущей продемонстрированы в таблице ниже:


Спецификация

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 Plus

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 Plus

Samsung Galaxy S25 Ultra
ОС Android 16 Android 16 Android 16 Android 16 Android 16 Android 16
Дисплей 6,3″ OLED-дисплей 6,7″ OLED-дисплей 6,9″ OLED-дисплей 6,2″ OLED-дисплей 6,7″ OLED-дисплей 6,9″ OLED-дисплей
Разрешающая способность 2340 x 1080 3120 x 1440 3120 x 1440 2340 x 1080 3120 x 1440 3120 x 1440
Максимальная частота обновления 120 Гц 120 Гц 120 Гц 120 Гц 120 Гц 120 Гц
Размер (мм) 149,6 x 71,7 x 7,2 158,4 x 75,8 x 7,3 163,6 x 78,1 x 7,9 146,9 x 70,5 x 7,2 158,4 x 75,8 x 7,3 162,8 x 77,6 x 8,2
вес 167 г 190 г 214 г 162 г 190 г 218 г
Аккумулятор 4300 мА·ч 4900 мА·ч 5000 мА·ч 4000 мА·ч 4900 мА·ч 5000 мА·ч
Процессор Exynos 2600 Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite
Объем памяти 256 ГБ, 512 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ
ОЗП 12 ГБ 12 ГБ 12 ГБ/16 ГБ 12 ГБ 12 ГБ 12 ГБ
Порты USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C
Задний блок камер 50 Мп широкоугольная f/1.8; 12 Мп сверхширокоугольная f/2.2; 10 Мп телеобъектив f/2.4 — 8К 30 кадров/с, 4К 60 кадров/с 50 Мп широкоугольная f/1.8; 12 Мп сверхширокоугольная f/2.2; 10 Мп телеобъектив f/2.4 — 8К 30 кадров/с, 4К 60 кадров/с 200 Мп широкоугольная f/1.4; 50 Мп сверхширокоугольная f/1.9; 50 Мп телеобъектив f/2,9; 10 Мп телефотомодуль f/2.4 — 8К 30 кадров/с, 4К 120 кадров/с, поддержка APV 50 Мп широкоугольная f/1.8; 12 Мп сверхширокоугольная f/2.2; 10 Мп телеобъектив f/2.4 — 8К 24/30 кадров/с (только основной объектив), 4К 30/60 кадров/с (все объективы) 50 Мп широкоугольная f/1.8; 12 Мп сверхширокоугольная f/2.2; 10 Мп телеобъектив f/2.4 — 8К 24/30 кадров/с (только основной объектив), 4К 30/60 кадров/с (все объективы) 200 Мп широкоугольная f/1.7; 50 Мп сверхширокоугольная f/1.9; 50 Мп телеобъектив f/3,4; 10 Мп телефотомодуль f/2.4 — 8К 24/30 кадров/с (только основной объектив), 4К 30/60/120 кадров/с (все объективы)
Фронталка 12 Мп f/2.2 — 4К 60 кадров/с 12 Мп f/2.2 — 4К 60 кадров/с 12 Мп f/2.2 — 4К 60 кадров/с 12 Мп f/2.2 — 4К 30/60 кадров/с 12 Мп f/2.2 — 4К 30/60 кадров/с 12 Мп f/2.2 — 4К 30/60 кадров/с
Биометрия Ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев и лиц Ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев и лиц Ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев и лиц Ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев и лиц Ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев и лиц Ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев и лиц
защита IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68
Подключение 5G (без поддержки mmWave) / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 5G (включая mmWave) / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6 5G (включая mmWave) / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 5G / Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4/сверхширокополосный 5G / Wi-Fi 7/ Bluetooth 5.4/ Сверхширокополосный
Беспроводная зарядка 15 Вт 20 Вт 25 Вт 15 Вт Qi2 15 Вт Qi2 15 Вт Qi2
Поддержка стилуса Нет Нет Да Нет Нет Да
Начальная цена $899,99 $1099,99 $1 299,99 $799,99 $999,99 $1 299,99

В итоге, базовая модель Galaxy S26 содержит больше улучшений, оправдывающих повышение цены по сравнению с Galaxy S26 Plus и Ultra. Однако S26 Plus не намного дороже и кроме функции Privacy Display и поддержки S Pen, а также немного меньшего экрана и аккумулятора, получила все те же преимущества, что и Ultra, с разницей в цене около $200.

Ранее мы писали, чем отличаются между собой Samsung Galaxy S26 Ultra, S26 Plus и S26. В то же время индийский YouTube-блогер Сахил Кароул смог заранее получить новый смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra и сравнил его фото-возможности с Apple iPhone 17 Pro Max и Vivo X300 Pro.

Samsung Galaxy S26 отримали стабільну One UI 8.5: що у ній нового

Спецпроекты
Перші фото з камери Samsung Galaxy S26 Ultra проти iPhone 17 Pro та Vivo X300 Pro: який смартфон знімає краще?
Samsung представив Galaxy S26 та S26+: 12 ГБ ОЗП, більші дисплей, акумулятор і дуже багато ШІ

Источник: The Verge

Популярные новости

arrow left
arrow right
Новое золото: на свадьбах в Турции начали дарить оперативную память
Galaxy S26 Ultra первым открывает эру смартфонов с поддержкой кодека APV
После смерти не наслушаешься: Spotify продает Bluetooth-колонку в виде погребальной урны
Смартфоны Xiaomi 17 официально запустят 28 февраля: каких обновлений ждать?
Инженер нашел баг в ПО китайской маски для сна: он позволял "атаковать" других владельцев электроимпульсами
Google выпустила Pixel 10a: "лучшая" система камер для смартфона за $500
Вышел Samsung Galaxy S26 Ultra от 64 999 грн: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и самая быстрая зарядка в серии
Компьютерные магазины убирают память из демонстрационных ПК из-за краж
Новые наушники за $60: Redmi Buds 8 Pro с лучшим звучанием и клипса Realme Buds Clip
Неожиданно: OpenAI готовит наушники с инновационным дизайном
Intel говорит, что ноутбуки не подорожают: запасов памяти у производителей хватит на год
Ценовой кризис: сколько стоят видеокарты Nvidia, AMD и Intel в начале 2026 года
Снимайте: исследователи ToxFREE обнаружили опасные вещества в 64-х моделях наушников, они якобы вызывают рак
Ценовой хаос: в Европе RTX 5060 Ti 16 ГБ сравнялись со стоимостью RTX 5070
Xiaomi готовит игровой смартфон с активным охлаждением
Вход по отпечатку пальца: в Европе вышел умный замок Xiaomi Self-Install Smart Lock за €150
Samsung представил Galaxy S26 и S26+: 12 ГБ ОЗУ, большие дисплей, аккумулятор и очень много ИИ
Не эмейзинг: Samsung Galaxy S26 Ultra "уничтожил" iPhone 17 Pro Max в тестах Geekbench
HyperOS 3 "сломала" тысячи смартфонов Xiaomi: их блокируют из-за неофициальных прошивок
Как у Apple: Samsung Galaxy S27 получит корпус из алюминия вместо титана и камеру с переменной диафрагмой
Первый тизер Samsung Galaxy S26 рассказывает о приватности
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить