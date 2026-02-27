Samsung Galaxy S26 vs S25: больший функционал за более высокую цену

Презентованные Samsung смартфоны Galaxy S26 на Unpacked 25 февраля поступят в продажу по стартовым ценам, выше чем у прошлого поколения S25 в прошлом году.
Базовая модель стартует с ценой в $900, старшие S26 Plus и Ultra — $1100 и $1300 соответственно. Ultra из них, конечно, наиболее функциональная, с большим экраном и аккумулятором, улучшенными камерами, поддержкой S Pen, расширенными возможностями встроенной памяти и ОЗУ. Разница между старшей и младшей моделью составляет $400. В прошлом году разница составляла $500.
И хотя смартфоны получили немало новых функций, особенно Galaxy AI. В целом большинство из них можно считать незначительными. Между тем младшая модель в линейке S26 стоит на $100 дороже S25 в прошлом году, предлагая 256 ГБ встроенной памяти вместо 128 ГБ. Она также получила более емкий аккумулятор и немного больший 6,3″ дисплей, однако больше не поддерживает mmWave 5G. В то же время более дорогая на $100 модель S26 Plus предлагает еще меньше нового по сравнению с S25 Plus.
Сравнительные характеристики новой линейки и предыдущей продемонстрированы в таблице ниже:
|Спецификация
|
Samsung Galaxy S26
|
Samsung Galaxy S26 Plus
|
Samsung Galaxy S26 Ultra
|
Samsung Galaxy S25
|
Samsung Galaxy S25 Plus
|
Samsung Galaxy S25 Ultra
|ОС
|Android 16
|Android 16
|Android 16
|Android 16
|Android 16
|Android 16
|Дисплей
|6,3″ OLED-дисплей
|6,7″ OLED-дисплей
|6,9″ OLED-дисплей
|6,2″ OLED-дисплей
|6,7″ OLED-дисплей
|6,9″ OLED-дисплей
|Разрешающая способность
|2340 x 1080
|3120 x 1440
|3120 x 1440
|2340 x 1080
|3120 x 1440
|3120 x 1440
|Максимальная частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|120 Гц
|120 Гц
|120 Гц
|120 Гц
|Размер (мм)
|149,6 x 71,7 x 7,2
|158,4 x 75,8 x 7,3
|163,6 x 78,1 x 7,9
|146,9 x 70,5 x 7,2
|158,4 x 75,8 x 7,3
|162,8 x 77,6 x 8,2
|вес
|167 г
|190 г
|214 г
|162 г
|190 г
|218 г
|Аккумулятор
|4300 мА·ч
|4900 мА·ч
|5000 мА·ч
|4000 мА·ч
|4900 мА·ч
|5000 мА·ч
|Процессор
|Exynos 2600
|Exynos 2600
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8 Elite
|Объем памяти
|256 ГБ, 512 ГБ
|256 ГБ, 512 ГБ
|256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ
|128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ
|256 ГБ, 512 ГБ
|256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ
|ОЗП
|12 ГБ
|12 ГБ
|12 ГБ/16 ГБ
|12 ГБ
|12 ГБ
|12 ГБ
|Порты
|USB-C
|USB-C
|USB-C
|USB-C
|USB-C
|USB-C
|Задний блок камер
|50 Мп широкоугольная f/1.8; 12 Мп сверхширокоугольная f/2.2; 10 Мп телеобъектив f/2.4 — 8К 30 кадров/с, 4К 60 кадров/с
|50 Мп широкоугольная f/1.8; 12 Мп сверхширокоугольная f/2.2; 10 Мп телеобъектив f/2.4 — 8К 30 кадров/с, 4К 60 кадров/с
|200 Мп широкоугольная f/1.4; 50 Мп сверхширокоугольная f/1.9; 50 Мп телеобъектив f/2,9; 10 Мп телефотомодуль f/2.4 — 8К 30 кадров/с, 4К 120 кадров/с, поддержка APV
|50 Мп широкоугольная f/1.8; 12 Мп сверхширокоугольная f/2.2; 10 Мп телеобъектив f/2.4 — 8К 24/30 кадров/с (только основной объектив), 4К 30/60 кадров/с (все объективы)
|50 Мп широкоугольная f/1.8; 12 Мп сверхширокоугольная f/2.2; 10 Мп телеобъектив f/2.4 — 8К 24/30 кадров/с (только основной объектив), 4К 30/60 кадров/с (все объективы)
|200 Мп широкоугольная f/1.7; 50 Мп сверхширокоугольная f/1.9; 50 Мп телеобъектив f/3,4; 10 Мп телефотомодуль f/2.4 — 8К 24/30 кадров/с (только основной объектив), 4К 30/60/120 кадров/с (все объективы)
|Фронталка
|12 Мп f/2.2 — 4К 60 кадров/с
|12 Мп f/2.2 — 4К 60 кадров/с
|12 Мп f/2.2 — 4К 60 кадров/с
|12 Мп f/2.2 — 4К 30/60 кадров/с
|12 Мп f/2.2 — 4К 30/60 кадров/с
|12 Мп f/2.2 — 4К 30/60 кадров/с
|Биометрия
|Ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев и лиц
|Ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев и лиц
|Ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев и лиц
|Ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев и лиц
|Ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев и лиц
|Ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев и лиц
|защита
|IP68
|IP68
|IP68
|IP68
|IP68
|IP68
|Подключение
|5G (без поддержки mmWave) / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4
|5G (включая mmWave) / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6
|5G (включая mmWave) / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6
|5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4
|5G / Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4/сверхширокополосный
|5G / Wi-Fi 7/ Bluetooth 5.4/ Сверхширокополосный
|Беспроводная зарядка
|15 Вт
|20 Вт
|25 Вт
|15 Вт Qi2
|15 Вт Qi2
|15 Вт Qi2
|Поддержка стилуса
|Нет
|Нет
|Да
|Нет
|Нет
|Да
|Начальная цена
|$899,99
|$1099,99
|$1 299,99
|$799,99
|$999,99
|$1 299,99
В итоге, базовая модель Galaxy S26 содержит больше улучшений, оправдывающих повышение цены по сравнению с Galaxy S26 Plus и Ultra. Однако S26 Plus не намного дороже и кроме функции Privacy Display и поддержки S Pen, а также немного меньшего экрана и аккумулятора, получила все те же преимущества, что и Ultra, с разницей в цене около $200.
Ранее мы писали, чем отличаются между собой Samsung Galaxy S26 Ultra, S26 Plus и S26. В то же время индийский YouTube-блогер Сахил Кароул смог заранее получить новый смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra и сравнил его фото-возможности с Apple iPhone 17 Pro Max и Vivo X300 Pro.
Samsung Galaxy S26 отримали стабільну One UI 8.5: що у ній нового
Источник: The Verge
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: