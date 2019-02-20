Samsung Galaxy Unpacked 2019: Прямая трансляция презентации Galaxy S10, Galaxy Fold и других новинок [начало в 21:00]

Сегодня в 21:00 по киевскому времени в Сан-Франциско начнется пресс-конференция Samsung, посвященная анонсу флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S10 и другим новым устройствам южнокорейского гиганта. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире, а желающие посмотреть трансляцию вместе с нами найдут ее чуть ниже в этой записи. Кстати, редактор ITC.ua будет присутствовать на мероприятии, так что вскоре после анонса у нас выйдут не только отдельные новости по всем ключевым анонсам, но и первый взгляд на один из самых важных флагманских смартфонов 2019 года.

В стартовой линейке Samsung Galaxy S10 ожидается три модели: две основные Galaxy S10 и S10+, идущие на смену прошлогодним Galaxy S9 и S9+, а также третья упрощенная и слегка уменьшенная модель Galaxy S10e. Позже к ним должна присоединится более продвинутая модель Galaxy S10 5G с поддержкой сетей пятого поколения, впрочем, есть небольшая вероятность, что она тоже будет представлена на сегодняшней презентации.

Благодаря многочисленным утечкам на данный момент о смартфонах Samsung Galaxy S10 известно практически все. Освежить в памяти технические характеристики и дизайн новых флагманов Samsung можно по материалам, собранным на нашем сайте по тегу Samsung Galaxy S10, перепечатывать все, о чем и без того уже говорилось множество раз особого смысла нет. Напомним лишь, что предзаказы, как ожидается, начнут принимать сразу после презентации, а продажи Galaxy S10, S10+ и S10e в странах «первой волны» начнутся 8 марта, за исключением премиальной версии Samsung Galaxy S10+ Limited Edition с 1 ТБ встроенной флэш-памяти и 12 ГБ ОЗУ, которая ожидается с 15 марта.

Ожидается, что кроме новых смартфонов Galaxy S10 на сегодняшней пресс-конференции также анонсируют первый складной смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Fold, который нам впервые показывали в конце прошлого года, новые умные часы Galaxy Watch Active и беспроводные наушники Galaxy Buds, а также россыпь различных аксессуаров, включая портативный аккумулятор с функцией беспроводной зарядки Samsung Wireless Powerbank.

В общем-то, мероприятие обещает быть интересным и насыщенным.

Оригинальная трансляция на английском:

Трансляция с комментариями украинского телеведущего Анатолия Анатолича: