Складывающийся смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Fold красуется на первых официальных изображениях перед сегодняшним анонсом

До этого момента первый складной смартфон Samsung с гибким экраном, который, как мы уже знаем, выйдет на рынок под названием Galaxy Fold, мы могли видеть только издали и мельком если говорить именно об официальных изображениях и роликах. Также было немало неофициальных рендеров, созданных различными источниками на базе увиденного и услышанного. Но вот сейчас впервые в сети опубликовали официальные и качественные рендеры устройства, демонстрирующие новинку с двух ракурсов.

Первое изображение показывает основной экран новинки, который благодаря гибкой подложке и специальному шарнирному механизму можно будет сложить пополам. Аппарат будет складываться экраном внутрь.

Вторая картинка демонстрирует немаленький вырез вытянутой формы в правом верхнем углу под камеру и прочие необходимые компоненты (тот же датчик освещенности). Увы, изображений, позволяющий оценить дизайн обратной стороны с дополнительным дисплеем и толщину устройства в сложенном виде у источника нет.

В прототипе Galaxy Fold, которым нам показывали в конце прошлого года, основной экран в разложенном состоянии имел диагональ 7,3 дюйма и разрешение 1536х2152 пикселей. Что касается дополнительного экрана, находящегося с обратной стороны, он характеризовался диагональю 4,58 дюйма и разрешением 840×1960 пикселей.

Если верить источнику, который называет Samsung Galaxy Fold суперпремиальным флагманом с поддержкой 5G, тройной и двойной камерами, идентичными по возможностям камерам Galaxy S10+, сразу после совместного с Galaxy S10 анонса сегодня вечером стартует прием предварительных заказов. Сейчас все указывает на то, что цена у Samsung Galaxy Fold тоже будет суперпремиальная — около $2000 в топовой конфигурации. Но ранее говорилось, что Samsung и не рассчитывает на большие продажи, планируя выпустить от 250 тыс. до 1 млн таких аппаратов.

Источник: Samsungmyhub