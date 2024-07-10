Samsung Galaxy Watch7 и Watch7 Ultra: Wear OS 5 и улучшенный мониторинг здоровья по цене от $299

Samsung также представила новые версии умных часов Galaxy Watch7 и Watch7 Ultra. В новинках реализовано несколько заметных обновлений, и, в отличие от смартфонов, их цена не изменилась по сравнению с предшественниками.

В этом году Samsung выпускает базовую модель Galaxy Watch7 и защищенную Galaxy Watch7 Ultra. Последняя имеет титановый корпус, водонепроницаемость 10 АТМ, настраиваемую кнопку Quick Button и новую динамическую систему ушек для дополнительного комфорта. Новый размер циферблата составляет 47 мм, что довольно немало. С другой стороны, Galaxy Watch7 имеет более смягченный дизайн и меньшие размеры. Устройство не очень похоже на прошлогоднюю модель и предлагает новый набор ремешков.

Обе версии часов получили такие нововведения, как новый алгоритм ИИ для отслеживания сна, функцию обнаружения апноэ во сне, а также мониторинг сердечного ритма и уведомления о нерегулярном пульсе. Samsung отмечает, что в Watch7 дебютирует новый сенсор BioActive, который является более точным, чем раньше. Новые датчики теперь позволяют отслеживать индекс AGEs, который отражает общее метаболическое состояние.

В Galaxy Watch7 и Galaxy Watch7 Ultra используется процессор Exynos W1000, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Оба устройства работают под управлением Wear OS 5 с фирменной оболочкой Samsung One UI 5 Watch. В меньшей модели Galaxy Watch7 (40 мм) доступен аккумулятор емкостью 300 мАч, а в большей (44 мм) — 425 мАч.

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Цена Galaxy Watch7 начинается от $299 (от 13999 грн в Украине), а за модель Galaxy Watch7 Ultra придется заплатить от $649.

Источник: 9to5google