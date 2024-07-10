Samsung Galaxy Flip6: прирост памяти, батареи и мегапикселей камеры. На $100 дороже (от 50 тыс. грн)

В дополнение к Galaxy Fold6 компания Samsung также выпустила обновление доступного складного смартфона Galaxy Flip6. В отличие от старшего брата, эта модель получила значительно больше аппаратных обновлений, хотя ее тоже не обошло подорожание.

В Galaxy Flip6 внешний дисплей остался 3,4-дюймовым и теперь уступает некоторым конкурентам, таким как Motorola Razr Plus. Здесь используется AMOLED панель с разрешением 720×748 пикселей и частотой 60 Гц.

Усовершенствование произошло, по большей части, благодаря программным функциям. В рамках One UI 6.1.1 Galaxy Flip6 получил несколько новых виджетов и функций для дисплея крышки. Это включает Suggested replies на основе искусственного интеллекта для уведомлений о сообщениях. Также есть функция Photo Ambient, которая может обновлять обои в режиме реального времени на основе времени и погоды, как это было впервые запущено на Galaxy S24, а также Interactive Wallpaper с 3D-персонажами, которые реагируют на движение устройства. Теперь можно показывать более одного виджета на дисплее одновременно.

Внутренний дисплей выполнен на базе 6,7-дюймовой Dynamic AMOLED 2X панели с разрешением 2640×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Устройство получило новый процессор Snapdragon 8 Gen 3, специально оптимизированный для Samsung. Объем оперативной памяти увеличен до 12 ГБ, а емкость хранилища составляет 256 или 512 ГБ.

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Samsung обновила камеру Galaxy Flip6. Вместо 12-мегапиксельного сенсора в главном модуле теперь используется 50-мегапиксельный сенсор, дополненный оптической системой стабилизации изображения. Хотя телефото модуль отсутствует, увеличенное разрешение должно обеспечить качественный зум. Также здесь есть 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Samsung обновила FlexCam (активируется при поднятии устройства) с помощью AutoZoom, который может автоматически кадрировать снимок. Фронтальная камера — 10-мегапиксельная без автофокуса.

Еще одно существенное обновление — аккумулятор. Емкость батареи увеличена до 4000 мАч, примерно на 8% по сравнению с предшественником. Также улучшена защита от пыли (на самом деле, мелких частиц размером от 1 мм) — теперь устройство соответствует рейтингу IP48. Размеры составляют 165,1×71,9×6,9 мм (85,1×71,9×14,9 мм) в сложенном виде, а вес — 187 г. Толщина в закрытом состоянии немного уменьшилась, даже несмотря на большую батарею. Как и в случае Galaxy Fold6, производитель обещает выпускать обновления ОС и безопасности в течение 7 лет.

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Цена Samsung Galaxy Flip6 начинается от $1099 (это также на $100 больше, чем у предшественника). Цена в Украине составляет от 49 999 грн. Устройство доступно в серебристо-сером, желтом, голубом и мятном цветах.

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