Samsung передумала. Смартфон Galaxy Note10 все же сохранит физические кнопки





Буквально утром мы узнали, что предстоящий флагманский смартфон Samsung Galaxy Note10 лишится разъема 3,5 мм и механически клавиш, как сейчас эти данные были частично опровергнуты. Известный китайский инсайдер под ником Ice Univerce, который часто публикует достоверную информацию о новинках индустрии смартфонов, утверждает, что Galaxy Note10 все же сохранит физические кнопки.

Ice Univerce пишет, что Samsung действительно рассматривала отказ от механических кнопок, но после тщательного тестирования одного из прототипов будущего Galaxy Note10 отказалась от этой идеи, посчитав это изменение слишком радикальным. Инсайдер подчеркивает, что никаких революционных изменений в дизайне Galaxy Note10 не предвидится и новая модель будет одновременно похожа и на предшественника Galaxy Note9, и на старшую модель флагманской линейки Galaxy S10+. Иными словами, нас ждем очередное эволюционное обновление с улучшением технических характеристик и расширением функциональных возможностей.

Что касается разъема 3,5 мм, то в этом вопросе Ice Univerce солидарен с другими инсайдерами: мини-джек новый флагман семейства Galaxy Note, скорее всего, потеряет.

Анонс Samsung Galaxy Note10 ожидается в августе.

Источник: Ice Univerce