Samsung поддержала стартап SunnyFive, который разрабатывает окно, имитирующее естественный солнечный свет

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Стартап-инкубатор Samsung C-Labs взял под своё крыло команду разработчиков SunnyFive. Она занимается созданием искусственного окна, которое предположительно обеспечивает все преимущества естественного солнечного света.

Судя по всему, что окно SunnyFive похоже на лампы для светотерапии, предназначенные для людей, страдающих сезонным аффективным расстройством. Оно выводит полный спектр естественного света и может быть запрограммировано для имитации световых эффектов реального окна.

Угол падения света будет меняться в течение дня и включает в себя различные «сценарии солнечного света» — такие, как восход, рассвет, сумерки и закат. Сопутствующее приложение позволяет пользователям настраивать цветовую температуру и яркость, а также может выполнять роль будильника.

По данным Samsung, такое искусственное окно «помогает пользователям синтезировать витамин D, даже находясь в помещении или в местах с недостаточным освещением. При этом пользователи могут не опасаться таких проблем как старение кожи или солнечный ожог. Окно будет интегрирован в интеллектуальную домашнюю экосистему компании SmartThings.

Предложение SunnyFive может быть особенно привлекательным сейчас – в то время, когда многие вынуждены оставаться дома, чтобы противостоять распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Для любого, кто имеет плохо освещённую квартиру или комнату, возможность иметь искусственное окно с практически естественным освещением может иметь большое значение.

К сожалению, пока что информации об окне SunnyFive не так много. Не уточняются сведения о цене и сроках его выхода на рынок. Есть только заявление Samsung о том, что команда разработчиков получила поддержку от компании и, по-видимому, вскоре появится в качестве независимого стартапа.

Более ранняя версия SunnyFive (тогда называемая SunnySide) была представлена ​​на выставке потребительской электроники CES в начале этого года.

Источник: The Verge