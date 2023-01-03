Samsung показала изогнутые игровые мониторы Odyssey Neo G9 (57'') и Odyssey G95SC (49''), а также профессиональную 5K модель ViewFinity S9

К выставке CES 2023 компания Samsung подготовила несколько новых компьютерных мониторов, которые отличаются оригинальными характеристиками. Например, новая версия Odyssey Neo G9 (в 2021 году уже выходила 49-дюмовая модель под таким названием) позиционируется как «супер сверхширокий изогнутый дисплей» и имеет диагональ экрана 57 дюймов.

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Устройство на базе технологии Mini-LED поддерживает разрешение 7680х2160 точек (соотношение сторон 32:9). Количество точек по горизонтали соответствует стандарту 8K UHDTV, а по вертикали – 4K. Также отмечается, что это один из первых игровых мониторов с поддержкой интерфейса DisplayPort 2.1. И ещё новинка обеспечивает частоту обновления изображения до 240 Гц. К сожалению, более подробные характеристики и цена 57-дюймового монитора Samsung Odyssey Neo G9 не уточняются. Устройство должно поступить в продажу позже в этом году.

Дополнительно Samsung показала монитор Odyssey G95SC — 49-дюймовую модель, которая, как утверждается, является первым в мире игровым OLED-монитором с соотношением сторон 32:9. Также компания напомнила, что 34-дюймовый монитор Odyssey G8 QD-OLED, который дебютировал осенью во время IFA 2022, будет выпущен «очень скоро». Odyssey G95SC имеет изогнутую панель с кривой 1800R и разрешением 5120×1440 точек, которая обеспечивает частоту до 240 Гц. Заявлена поддержка HDR True Black 400, что говорит о пиковой яркости 400 нит. Хотя монитор предназначен для подключения к мощным игровым ПК или консолям, он также поддерживает Samsung Gaming Hub. Благодаря этому можно подключить беспроводной контроллер и запускать игры в облачных сервисах, таких как Xbox Cloud Gaming и Nvidia GeForce Now. А поддержка Smart Hub открывает доступ к приложениям Smart TV, таким как Netflix, Amazon Prime Video и другим. В мониторе доступны разъёмы Mini DisplayPort, Micro HDMI 2.1 и USB-C с поддержкой зарядки мощностью до 65 Вт. Игровой монитор Samsung Odyssey G95SC поступит в продажу позже в этом году, его цена пока не называется.

В тех случаях, когда монитор нужен для работы, Samsung предлагает 5K модель ViewFinity S9. Это 27-дюймовое устройство с IPS панелью и матовым покрытием. Монитор имеет разрешение 5120×2880 точек и способен воспроизводить 99% цветового пространства DCI-P3. Сообщается о поддержке HDR600. Для подключения источников сигнала доступны разъёмы HDMI, Thunderbolt 4, USB-C и DisplayPort. Устройство позволяет поворачивать дисплей в портретную ориентацию. Монитор поставляется с предустановленной ОС Tizen TV, так что пользователь сможет получить доступ к стриминговым приложениям даже без подключения внешних источников сигнала. В комплект поставки включается 4K веб-камера, которую можно использовать для конференций. ПО способно автоматически масштабировать и отслеживать объект перед камерой. И ещё монитор Samsung ViewFinity S9 может подзаряжать батарею ноутбука, передавая до 96 Вт энергии. Новинка должна поступить в продажу в начале этого года, но её цена пока не сообщается.

Источник: The Verge 1, 2, 3