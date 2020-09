Samsung представил ультракороткофокусный лазерный 4K-проектор The Premiere, который можно размещать прямо перед экраном

Компания Samsung представила новый ультракороткофокусный лазерный 4K-проектор The Premiere, который по словам создателей способен создать изображение кинематографического качества. Новинка входит в семейство продуктов Samsung Lifestyle, где также присутствуют устройства The Serif, The Frame, The Sero и The Terrace.

Проектор будет доступен в двух версиях — LSP9T и LSP7T, которые обеспечивает 130-дюймовое и 120-дюймовое изображение в 4K-разрешении соответственно. По данным производителя The Premiere LSP9T является первым в мире проектором с сертификацией HDR10+ и тройной лазерной технологией. Модель обеспечивает «революционный» уровень контрастности и пиковую яркость до 2,800 ANSI люмен. Проектор также поддерживает специальный режим Filmmaker Mode, который позволяет смотреть фильмы именно так, как их задумывал режиссер.

Благодаря своей «ультракороткофокусности» The Premiere можно разместить непосредственно у экрана или стены, на которые будет выводиться изображение (то есть пользователю не придется устанавливать или крепить проектор на столике или потолке у противоположной стены). В устройство встроена акустика с поддержкой системы окружающего звука Acoustic Beam, так что его можно использовать как самодостаточное решение без необходимости дополнительно приобретать «домашний кинотеатр». Проектор The Premiere поддерживает платформу Samsung Smart TV и беспроводное подключение смартфонов для отображения контента с их экранов.

Продажи проекторов Samsung The Premiere стартуют в конце текущего года в США, Европе и Корее, розничные цены пока не озвучиваются.

