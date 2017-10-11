Samsung представила два новых сенсора ISOCELL для камер сверхтонких смартфонов, включая первую в отрасли модель с размером пикселя менее 1 мкм

Семейство сенсоров изображения ISOCELL компании Samsung Electronics пополнилось двумя новыми моделями – ISOCELL Fast 2L9 и ISOCELL Fast 2X7. Обе предназначены для камер смартфонов.

Для начала напомним, что бренд ISOCELL был создан Samsung в 2013 году, а датчики изображения этого семейства в зависимости от отличительных особенностей делятся на четыре подсемейства: Fast, Slim, Bright и Dual. Позиционирование новинок отражено в их названии. Отметим, что сенсоры ISOCELL Fast обеспечивают быструю автофокусировку на неподвижных и движущихся объектах даже при недостаточном освещении.

Модель ISOCELL Fast 2L9 представляет собой уменьшенную версию 12-Мп сенсора Dual Pixel и ориентирована на использование в ультратонких смартфонах. Вторая модель тоже отличается миниатюрными размерами, а также поддержкой биннинга (суммирование зарядов с соседних пикселов матрицы), что компенсирует небольшой размер светочувствительного элемента. Производитель называет данную технологию Tetracell.

Сенсор изображения ISOCELL Fast 2L9 характеризуется разрешением 12 Мп. Размер светочувствительной ячейки — 1,28 мкм. Для сравнения, в сенсоре камеры Galaxy S8 размер ячейки составляет 1,4 мкм. Производитель отмечает применение технологии Dual Pixel – в каждом светочувствительном элементе датчика есть два фотодиода (по одному в левой и правой половине), что обеспечивает быструю фазовую автофокусировку, позволяющую, по заверениям производителя, получать резкие снимки даже движущихся объектов при плохом освещении. Также Samsung заявляет возможность получения эффекта боке (размытия) даже при использования датчика в одинарный камерах.

Модель ISOCELL Slim 2X7 представляет собой 24-мегапиксельный сенсор с размером пикселя 0,9 мкм. Собственно, это первый сенсор для камер смартфонов с размером пикселя менее 1 мкм. Как уже отмечалось выше, в изделии нашла применение фирменная технология Tetracell, которая для повышения светочувствительности и получения качественных снимков в условиях плохой освещенности объединяет заряды с четырех расположенных по соседству пикселей. Также производитель выделяет применение технологии DTI (Deep Trench Isolation), которая обеспечивает более широкий динамичный диапазон и уменьшает перекрестные помехи.

Оба сенсоры предназначены для установки в смартфоны с рекордной толщиной, причем, как заверяет производитель, никакого выпирания камеры в данном случае не будет. Они могут использоваться как в основных, так и во фронтальных камерах. Увы, когда ждать первые смартфоны, в которых будут использоваться эти сенсоры, пока данных нет.

В то же время Samsung отмечает, что намерена и дальше выпускать сенсоры с размером пикселя менее 1 мкм.

Источник: Samsung