Samsung представила 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HP2, который, вероятно, появится в Galaxy S23 Ultra

Компания Samsung продолжает гонку мегапикселей для камер мобильных устройств и представила новый 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HP2. Это довольно крупный, как для смартфона, сенсор формата 1/1,3 дюйма (около 12 мм по диагонали) с пикселями размерами 0,6 мкм.

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Новый сенсор обеспечивает захват большего количества света по сравнению c датчиками предыдущего поколения. Благодаря технологии Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG) производитель смог удвоить количество электронов, доступных от каждого фотодиода, «повышая полную емкость пикселя более чем на 33%». Таким образом пиксель может удерживать больше заряда до насыщения, уменьшая переэкспозицию и улучшая цветопередачу в условиях яркого освещения.

Сенсор способен объединять 4 соседних пикселя в один крупный пиксель размерами 1,2 мкм или же объединять 16 пикселей в один ещё более крупный пиксель размерами2,4 мкм. В таких случаях сенсор способен делать снимки разрешением 50 Мп и 12,5 Мп, соответственно. Это должно обеспечить лучшую производительность при слабом освещении.

Датчик Samsung ISOCELL HP2 может снимать видео с разрешением до 8K с частотой 30 кадров в секунду в режиме 50 Мп (по сравнению с 24 к/с на Galaxy S22). Он также использует функцию Smart-ISO Pro для захвата 12,5-мегапиксельных HDR-изображений и 4K HDR со скоростью до 60 кадров в секунду. Каждый пиксель действует как агент фокусировки, обеспечивая быструю автофокусировку даже в условиях слабого освещения.

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Предыдущие слухи указывали, что грядущий флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra получит 200-мегапиксельный сенсор основной камеры. Вероятно, это будет новый датчик ISOCELL HP2, так как он уже запущен в массовое производство. Презентация смартфонов серии Galaxy S23 ожидается 1 февраля.

Источник: Engadget