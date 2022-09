Смартфоны Samsung Galaxy S23, вероятно, получат камеру без выступа, а топовой версии Galaxy S23 Ultra приписывают 200-мегапиксельный сенсор

Инсайдер OnLeaks опубликовал неофициальные рендеры грядущих флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23. Судя по изображениям, устройства лишатся выступающего блока камер, который можно видеть в моделях Galaxy S22 и S22 Plus этого года. Вместо этого над задней панелью будут возвышаться лишь объективы трёх камер. В целом, дизайн напоминает версию Galaxy S22 Ultra, но без одного из модулей камеры.

And now comes your very first and very early look at the vanilla #Samsung #GalaxyS23 ! (360° video + crispy sharp 5K renders + dimensions) #FutureSquad

В целом слухи утверждают, что смартфоны Galaxy S23 и S23 Plus во многом будут похожи на модели этого года. Ожидается, что версия Galaxy S23 получит 6,1-дюймовый дисплей, а Samsung Galaxy S23 Plus – 6,6-дюймовый. Обе модели будут иметь по три камеры, но их характеристики пока не сообщаются. В США устройства почти наверняка будут оснащены флагманским процессором Qualcomm 2023 года, который, вероятно, будет называться Snapdragon 8 Gen 2.

So #FutureSquad… Guess who brings you the very first and very early look at the much anticipated #Samsung #GalaxyS23Plus?! (360° video + stunning 5K renders + dimensions)

— Steve H.McFly (@OnLeaks) September 27, 2022