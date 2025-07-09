Samsung представила Galaxy Flip7 — большие экраны и батарея в тонком корпусе по цене от от 50 тыс. грн

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На мероприятии Samsung Unpacked корейский гигант электроники представил новый складной смартфон в форм-факторе раскладушки Galaxy Flip7. Новинка получила самый большой внешний экран, который когда-либо устанавливали в линейке Galaxy Flip.

Samsung Galaxy Flip7

Итак, внешний дисплей FlexWindow выполнен на базе 4,1-дюймовой Super AMOLED панели с разрешением 948×1048 пикселей (342 ppi) и частотой обновления 120 Гц. Предшественник имел 3,4-дюймовый внешний дисплей. Итак, экран стал больше, а рамки уменьшились и теперь составляют лишь 1,25 мм. Функция Vision Booster позволяет повышать яркость до 2600 нит, чтобы новинкой было комфортно пользоваться даже под ярким солнечным светом. На FlexWindow можно выводить информацию из ИИ-помощника Google Gemini, панель Now, собственные и сторонние приложения. Внешний экран и задняя панель защищены стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.

Внутренний дисплей также увеличился в размерах и теперь имеет диагональ 6,9 дюйма (по сравнению с 6,7 дюйма в Galaxy Flip6). Samsung утверждает, что его размер похож на дисплей Galaxy S25+ (дисплей Flip7 имеет ширину 68,6 мм по сравнению с 70,8 мм у S25+). Конечно, Flip компактнее в сложенном виде. Внутренний дисплей Dynamic AMOLED 2X поддерживает разрешение 2520×1080 пикселей, частоту от 1 до 120 Гц и пиковую яркость 2600 нит.

Еще одно отличие от прошлогодней модели заключается в процессоре. Новинка предлагается с чипсетом Exynos 2500 и 12 ГБ оперативной памяти. Емкость встроенного хранилища может составлять 256 ГБ или 512 ГБ. И еще одно существенное обновление ─ это батарея. Ее емкость выросла с 4000 мА∙ч до 4300 мА∙ч. Аккумулятор обеспечивает до 31 часа воспроизведения видео на одном заряде. Что интересно, при этом вес почти не изменился и составляет 188 г, а толщина даже уменьшилась. Новая модель имеет толщину 13,7 мм в сложенном виде и 6,5 мм в разложенном. Для Flip6 эти параметры составляли 14,9 мм и 6,9 мм соответственно. Поддерживается проводная зарядка мощностью 25 Вт и беспроводная зарядка. Устройство имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP48.

Камера на задней панели двойная. Главный модуль получил 50-мегапиксельный сенсор и оптическую систему стабилизации изображения. Еще есть 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Во внутреннем дисплее разместилась 10-мегапиксельная камера для автопортретов.

Из коробки смартфон Samsung Galaxy Flip7 работает под управлением операционной системы Android 16 с интерфесом One UI 8. Новинка поддерживает разнообразные функции ИИ, в том числе для камеры и внешнего дисплея FlexWindow.

Samsung Galaxy Flip7 FE

В то же время компания предложила более доступную версию Samsung Galaxy Flip7 FE, которую по сути можно назвать переизданием Flip6. Она использует немного меньший 6,7-дюймовый внутренний дисплей, 3,4-дюймовый внешний экран, чипсет Exynos 2400 из прошлогодней серии Galaxy S24, лишь 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенного хранилища. Емкость батареи составляет 4000 мА∙ч. Камеры такие же, как у обычного Flip7.

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Цена

Складной смартфон Galaxy Flip7 уже доступен для предварительного заказа в Украине в цветах Серебристо-голубой, Глубокий черный, Красный коралл. Цена начинается от 49999 грн. Модель Galaxy Flip7 FЕ будет доступна в белом и черном цветах по цене от 41999 грн. Покупатели этих новинок получат бесплатный доступ к подписке Google AI Pro и 2 ТБ облачного хранилища в течение 6 месяцев.

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