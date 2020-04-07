Samsung прекращает поддержку приложения Smart View, которое работало в качестве пульта ДУ для старых умных телевизоров

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Компания Samsung прекратила поддержку своего приложения Smart View для платформ Android и iOS. Оно служило в качестве пульта дистанционного управления для старых моделей умных телевизоров корейского бренда.

Компания обновила описания приложения, чтобы объявить, что оно больше не будет поддерживаться с 5 октября этого года. После этой даты приложение невозможно будет установить на свой мобильное устройство, даже если оно было установлено ранее.

Следует отметить, что помимо возможности дистанционного управления телевизором, приложение Smart View также может передавать музыку и мультимедийный контент на телевизоры компании. Так что приложение могло быть достаточно полезным для владельцев старых моделей телевизоров.

Вместе с тем, последние отзывы на приложение в Play Store и App Store показывают, что Smart View уже давно не работает должным образом. Для нужд пользователей Samsung рекомендует установить приложение SmartThings в качестве замены старого приложения, хотя оно может быть несовместимым со всеми старыми умными телевизорами.

Источник: Engadget