Samsung приостанавливает поставки товаров в россию и выделит $6 млн помощи Украине

Samsung присоединилась к остальным технологическим и финансовым компаниям, что поддерживают Украину в войне, которую 10 дней назад развязала россия — южнокорейский технологический гигант приостанавливает поставки товаров собственного производства в россию.

В обращении Samsung не конкретизировала, но, судя по формулировке «поставки товаров производства компании Samsung в россию приостановлено», это означает остановку продаж всех товаров, включая смартфоны и бытовую технику.

И это несмотря на то, что Южная Корея накануне достигла иммунитета для своих технологических компаний против экспортных технологических санкций, введенных в СШУ против россии. То есть, юридически Samsung не была обязана вводить какие-либо ограничения. В то же время СМИ сообщают, что на решение, среди других факторов, повлияли логистические сложности — ранее Maersk и другие крупнейшие мировые контейнерные перевозчики сообщили, что приостанавливают доставку грузов в россию и россию.

Также Samsung выделит Украине помощь в размере $6 млн, в том числе $1 млн на потребительскую электронику. Ниже — полный текст официального заявления Samsung в связи с открытой агрессией россии против Украины.