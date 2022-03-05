Samsung приостанавливает поставки товаров в россию и выделит $6 млн помощи Украине

Samsung присоединилась к остальным технологическим и финансовым компаниям, что поддерживают Украину в войне, которую 10 дней назад развязала россия — южнокорейский технологический гигант приостанавливает поставки товаров собственного производства в россию.
В обращении Samsung не конкретизировала, но, судя по формулировке «поставки товаров производства компании Samsung в россию приостановлено», это означает остановку продаж всех товаров, включая смартфоны и бытовую технику.
И это несмотря на то, что Южная Корея накануне достигла иммунитета для своих технологических компаний против экспортных технологических санкций, введенных в СШУ против россии. То есть, юридически Samsung не была обязана вводить какие-либо ограничения. В то же время СМИ сообщают, что на решение, среди других факторов, повлияли логистические сложности — ранее Maersk и другие крупнейшие мировые контейнерные перевозчики сообщили, что приостанавливают доставку грузов в россию и россию.
Также Samsung выделит Украине помощь в размере $6 млн, в том числе $1 млн на потребительскую электронику. Ниже — полный текст официального заявления Samsung в связи с открытой агрессией россии против Украины.
«Дорогие друзья!
Наши мысли со всеми, кто пострадал в результате событий в Украине! Первоочередным приоритетом компании Samsung Electronics является сохранение жизни и здоровья сотрудников и их семей.
Samsung Electronics планирует также активно поддерживать гуманитарные инициативы и будет оказывать помощь людям, вынужденно покинувшим свои дома. Для этого компания выделит помощь в размере 6 миллионов долларов США, в том числе 1 миллион долларов США на потребительскую электронику. Кроме этого, по инициативе сотрудников по всему миру будут собраны добровольные пожертвования, направленные на решение первоочередных гуманитарных задач.
Также хотим отметить, что в связи с текущими событиями в Украине поставки товаров производства компании Samsung в Россию приостановлены. Вместе со всем миром мы продолжаем активно следить за этой сложной ситуацией и делать все возможное для определения дальнейших шагов по поддержке народа Украины »
Samsung Electronics