Samsung рассекретила Television Block — функцию удаленной блокировки украденных телевизоров

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Samsung Electronics впервые публично признала существование функции защиты, обеспечивающей возможность удаленной блокировки телевизоров по всему миру в случае их кражи. О функции под говорящим названием “Television Block Function” производитель рассказал на фоне недавних массовых беспорядков в ЮАР, сопровождавшихся кражами телевизоров со склада компании в стране.

Как объясняет Samsung, технология «уже предустановлена на всех телевизионных продуктах Samsung» и «гарантирует, что телевизоры могут использоваться только законными владельцами с подлинным документом, подтверждающим факт покупки товара».

При подключении ТВ к интернету система проверяет серийный номер устройства, сравнивая его с базой данных украденных экземпляров. При обнаружении совпадения устройство сразу блокируется.

Для Samsung, по-видимому, не составило большого труда заблокировать телевизоры, украденные в Южной Африке, учитывая, что их украли прямо со склада, где компания должна была каким-то образом контролировать запасы. В случае ошибочной блокировки Samsung предлагает обратиться в службу техподдержку с документами, подтверждающим факт покупки товара ([email protected]).

Предвосхищая вопрос о возможности подачи запроса о блокировке устройства в случае кражи, на данный момент неизвестно о существовании такой услуги или планах по ее запуску. Официальных комментариев компании касательно потенциального расширения функциональности для блокировки неофициальных (так называемых «серых») поставок в другие страны пока тоже не было.