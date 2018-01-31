Samsung стала крупнейшим производителем чипов по итогам 2017 года и получила $50 млрд операционной прибыли

Прошлый год оказался сложным для компании Samsung. Её руководитель был арестован по подозрению в коррупции, а вице председатель ушёл в отставку в результате «беспрецедентного кризиса». Но это не помешало компании продемонстрировать очередной успешный в финансовом плане год.

По итогам работы в четвёртом квартале 2017 года Samsung поучила совокупный доход в сумме $61,5 млрд, а операционная прибыль составила $14 млрд. Это существенно больше показателя аналогичного периода 2016 года, когда было получено $8 млрд операционной прибыли. Правда, в 2016 году финансовые показатели были далеки от ожиданий из-за фиаско со смартфоном Galaxy Note 7, который пришлось отозвать из продажи. За весь 2017 год Samsung получила совокупный доход в размере $223 млрд и операционную прибыль в сумме $50 млрд.

Наиболее успешными направлениями деятельности Samsung в 2017 году были производство чипов и дисплеев. Фактически, по итогам года Samsung стала крупнейшим поставщиком чипов по сумме полученного дохода. Её доход от продажи полупроводниковой продукции составил $69 млрд. В результате, Samsung смогла опередить компанию Intel, которая за год продала чипов на сумму $63 млрд. Подразделение по выпуску дисплеев показало отличные результаты в четвёртом квартале благодаря заказам OLED дисплеев для смартфонов Apple iPhone X. Операционная прибыль по итогам четвёртого квартала составила $10 млрд для подразделения по выпуску чипов и $1,3 млрд для подразделения по выпуску дисплеев.

В то же время мобильное подразделение, которое ранее часто было одним из основных генераторов прибыли Samsung, в четвёртом квартале 2017 года не смогло продемонстрировать выдающихся результатов. Более того, сумма полученной операционной прибыли даже снизилась по сравнению четвёртым кварталом 2016 года – с $2,3 млрд до $2,25 млрд. Причиной тому стали возросшие маркетинговые расходы в период новогодних праздников. Вместе с тем, зафиксировано снижение объёма поставок смартфонов начального уровня, хотя реализация модели Galaxy Note 8 продемонстрировала позитивную динамику по сравнению с предыдущим кварталом.

Вместе с тем, в дальнейшем Samsung ожидает восстановления результатов мобильного подразделения благодаря выводу на рынок новой модели флагманского смартфона Galaxy S9. На помним, его презентация запланирована на 25 февраля. При этом ожидается, что эта модель станет самой дорогой за всю историю существования линейки Galaxy S.

Источник: Engadget