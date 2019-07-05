Samsung станет производителем GPU для NVIDIA, выпускаемых по 7-нм техпроцессу





Как заявляет NVIDIA, для производства своих будущих GPU она будет использовать производственные мощности Samsung и её 7-нм производственную технологию фотолитографии в глубоком ультрафиолете. Переход NVIDIA к Samsung был в процессе обсуждения на протяжении некоторого времени, а теперь, судя по всему, достигнута окончательная договорённость между сторонами. Вместе с тем, TSMC столкнулась с проблемой колебаний стоимости акции из-за потери крупных заказов клиентов.

С одной стороны, TSMC не будет оценивать и комментировать выбор клиентов. Но с другой стороны, компания продолжит подчёркивать свои преимущества в передовых технологиях, указывая на то, что её 7-нанометровый техпроцесс всё ещё опережает возможности Samsung как минимум на 1-2 года. При этом рост выручки TSMC в этом году зависит от производства чипов по нормам 7-нм техпроцесса (23% дохода в первом квартале 2019 года принёс именно этот технологический процесс), и уход крупного клиента может существенно сказаться на финансовых результатах компании.

Вместе с тем, несмотря на некоторые трудности, у TSMC всё ещё имеется большой объём заказов на изготовление чипов по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Ранее Huawei снизила объёмы заказов из-за санкций, но теперь компания размещает новые заказы. Согласно отраслевым источникам, Huawei добавила заказы на чипы 5G. Благодаря этому коэффициент использования 7-нм производственных мощностей TSMC восстановится до 90% в третьем квартале и увеличится до 95% в четвёртом квартале.

Источник: gizchina